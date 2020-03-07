«Удивляюсь, на что был способен человек в годы войны»: история Якова и Елены Спиридоновых для цифрового «Бессмертного полка»

Рассказывает Екатерина Подгорная, правнучка:

Я хочу рассказать про моих прабабушку и прадедушку Спиридоновых Якова Спиридоновича и Елену Дмитриевну. Они прошли всю войну вместе, поэтому я не могу упоминать о них по отдельности. Воевали в 120 стрелковом корпусе на Украинском фронте, где были связистами. В начале войны мой прадед был младшим лейтенантом, а уже концу войны занял должность капитана. Прабабушка была рядовой связисткой. Она пошла на фронт шестнадцатилетней девчонкой, приписала себе пару лет.

Прадедушка практически никогда не говорил о войне. Однако в нашей семье есть одна история, которую он рассказал сразу после войны.

Прадед попал в самую горячую точку на Украине, воевал под Смоленщиной. Как мы знаем, там было окружение. Якову Спиридоновичу тогда было всего 20 лет, а на нем был небольшой отряд. Он понимал, что несет ответственность за них, очень переживал и боялся подвести парней. Они отступили из окружения: выбирались из леса. По дороге зарубили свинью из чужого хозяйства. На тот момент с этим было очень строго, и их отряд сразу же хотели арестовать.

Начало войны, трибунал, никакого суда, их хотели расстрелять на месте. Прадед взял всю вину на себя, чтобы спасти своих бойцов. Однако ему чудом удалось спастись. Как рассказывал сам прадед, в нужный момент появился Рокоссовский со своим отрядом. Ему объяснили ситуацию, он сжалился над прадедом и забрал его к себе в штаб. Таким образом, он вместе с Рокоссовским бок о бок провел всю войну. Работал связистом, шпионом.

Это единственное, что рассказал нам прадед. Однако его наградные листы и медали производят на меня не меньше впечатления. Прадед был награжден медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды. Когда я смотрю на них, удивляюсь, на что был способен человек в годы войны.

Есть еще романтическая история прадедушки и прабабушки. Они познакомились прямо на войне, когда их отряд форсировал реку. Бабушка неожиданно начала тонуть, а дедушка вытянул ее за толстую русую косу и влюбился. Всю войну они прошли вместе. Закончили ее в Чехословакии, там же поженились, у них было 3 детей.

После войны прадед продолжил карьеру военного. Они жили очень хорошо, в достатке. Моя бабушка очень любила своих родителей. У них была счастливая и дружная семья. Но во время войны прабабушка получила серьезное ранение, от взрыва осколок отлетел прямо прабабушке в шею, ее нельзя было прооперировать. Ранение все время доставляло ей ужасные головные боли. Прабабушка рано умерла.