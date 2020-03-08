«От их пограничного полка в живых остались трое»: история Александра Гладышева для цифрового «Бессмертного полка»

Рассказывает Наталья Гладышева, правнучка:

Мой прадед - Гладышев Александр Алексеевич - родился в 1919 году в Великом Устюге Вологодской области. В 1939 году был призван в Красную Армию и зачислен на 14-ю заставу 96-го пограничного отряда на границе с Румынией.

Свой первый день войны он встретил в наряде. 22 июня 1941 года мой прадед в составе 96-ого пограничного отряда защищал 5-ую заставу на границе с Румынией от нападения гитлеровцев. Немецкие солдаты намеревались занять заставу за 30 минут, но пограничники сражались 13 дней, отражая по 10 атак в день. Когда закончились боеприпасы, солдаты пошли в рукопашную схватку.

В одно из сражений на заставу принесли тяжело раненного замначальника заставы Леонида Базылева. Все его лицо было изуродовано. Мой прадед перевязал его и постарался вправить челюсть, которую оторвало снарядом. Базылева отправили в медсанчасть, но его состояние было таким тяжелым, что все считали его погибшим.

Александр Алексеевич выжил и продолжил участвовать в борьбе за родину. Был мобилизован в 1946 году. После этого мой прадед долго искал своих сослуживцев с пятой заставы, но безуспешно.

В день 25-летия Победы, 9 мая 1965 года, в селе Шепот был открыт 10-метровый обелиск в честь погибших воинов-пограничников, а в 1970 году в Путиле на братской могиле соорудили памятник с именами погибших героев.

Из газеты мой прадед узнал, что 9 мая 1972 на многотысячном митинге в Путиле один из бывших фронтовиков выделился из толпы и подошел ближе к памятнику. У него было страшно изуродовано лицо. Рот постоянно открыт, так как механическая челюсть отвисала. Человек с минуту постоял у памятника, а затем опустился на колени и стал с яростью камнем сбивать буквы на гранитной плите. Он кричал, что он жив и его имени быть здесь не должно. Это оказался Леонид Базылев.

В переписке Леонид Артемович рассказал прадедушке, что он ведет переписку с еще одним выжившим бойцом – А.С. Сейфуллиным. Таким образом, Александр Алексеевич узнал, что от их пограничного полка в живых остались лишь трое.

После войны мой прадед более 30 лет проработал на Куйбышевском механическом заводе механиком цеха. В 1985 году он был награжден орденом Отечественной войны II степени. А через год после этого его не стало.