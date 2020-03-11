Экс-офицер полиции в Самаре осталась без погон за мошенничество

«Яблоком раздора» в этой истории стали 350 тысяч рублей – именно столько, по версии следствия, затребовала Екатерина Маслакова со своего бывшего босса. Тот не растерялся и написал на нее заявление в ФСБ. Так подполковник полиции лишилась карьеры и семьи.

Напомним, как ранее рассказывал «КП-Самара» Игорь Александров, признанный потерпевшим по этому уголовному делу, с Екатериной они некогда работали в Госнаркоконтроле. К бывшей подчиненной он обратился за помощью: его дочь, Валерия Александрова, которая работала дознавателем в отделе полиции Куйбышевского района «влипла» в историю. На тот момент муж Екатерины Маслаковой занимал пост прокурора Куйбышевского района. Александров уверял журналистов, что хотел «просто проконсультироваться», какое наказание грозит его дочери, но в материалах следствия значится: Маслакова деньги с него брала за «урегулирование вопроса о непривлечении его дочери к ответственности».

Женщина развелась с мужем и теперь одна растит двойняшекФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как бы то ни было, после того, как была озвучена сумма в 350 тысяч рублей, Игорь Александров написал заявление в УФСБ России по Самарской области. 17 сентября прошлого года женщину задержали с поличным, после чего возбудили на нее уголовное дело. Следствие пришло к выводу, что повлиять на карьеру Валерии Александровой офицер полиции не могла, ее муж по делу прошел свидетелем, поэтому в январе этого года дело отправили в суд с квалификацией «покушение на мошенничество в крупном размере». К тому моменту муж уже стал бывшим, а очаровательных двойняшек женщине пришлось воспитывать под домашним арестом.

На первом заседании Екатерина Маслакова вину свою признала в полном объеме и просила рассмотреть ее дело в особом порядке. Потерпевший был против, поэтому суду пришлось досконально изучать все материалы уголовного дела и допрашивать свидетелей.

Екатерина Маслакова одновременно лишилась карьеры и семьиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После первой публикации в «Комсомолке» друзья Екатерины Маслаковой напомнили журналистам: потерпевший Игорь Александров тоже не лыком шит и много лет назад сам фигурировал в уголовном деле о крышевании наркотрафика. Подсудимая также высказывала желание рассказать «Комсомолке» иную версию событий, однако эта встреча так и не состоялась.

Тем временем решением Советского районного суда бывшего офицера полиции признали виновной в покушении на мошенничество и приговорили к 2 с половиной годам условного наказания с испытательным сроком на 3 года, со штрафом 30 тысяч рублей и запретом на 2 года работать в муниципальных и правоохранительных органах. Кроме того, Екатерину Маслакову лишили звания «подполковник полиции».

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