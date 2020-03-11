2020-03-11T10:15:44+03:00
Общество

Нефтехимик, активист, профессионал: в СамАрте наградили победителей акции «Мужчина Самарской области 2019 года»

В номинации «Руководитель» награду получил заместитель главного энергетика Новокуйбышевской нефтехимической компании Дмитрий Зубков
Анна ФЕДОРОВА
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Дмитрий Зубков уверен: полученная награда - заслуга всего коллектива. Фото: АО «ННК»Дмитрий Зубков уверен: полученная награда - заслуга всего коллектива. Фото: АО «ННК»
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Акция «Мужчина Самарской области» прошла в регионе в четвертый раз. С каждым годом интерес к конкурсу со стороны участников растет. В этом году в финал вышли более 50 человек в номинациях «Мужчина - глава семьи», «Мужчина - благотворитель», «Мужчина - профессионал», «Мужчина - руководитель», «Мужчина - общественный деятель», а также «Опаленные войной» - это специальная номинация, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Врачи и педагоги, работники сельского хозяйства и предприниматели - представители сильной половины человечества самых разных профессий поднимались на сцену театра для чествования. Выбрали самых достойных - людей, на которых губерния может положиться, а новое поколение - равняться. В одной из самых значимых номинаций - «Руководитель» - победителем признали заместителя главного энергетика Новокуйбышевской нефтехимической компании Дмитрия Зубкова. На этом предприятии Дмитрий Викторович трудится более 20 лет. Начинал с нуля - слесарем-ремонтником, постепенно вырос до заместителя начальника цеха, а потом и возглавил подразделение. Высшее образование получал без отрыва от производства, подводя, так сказать, теорию под практику, а не наоборот. До сих пор с теплотой вспоминает своего наставника - Тамару Никитичну Евстифееву, которая многому научила, всегда помогала советом.

Награда - заслуга всего коллектива

«Вперед и только вперед, преодолевая любые трудности» - именно такое кредо у Дмитрия Зубкова. Высокая работоспособность, неконфликтность, творческий подход к решению любых задач - качества, которые в полной мере раскрываются в Дмитрии. Уже третий год он занимает должность заместителя главного энергетика по теплотехническому оборудованию, водоснабжению и водоотведению. За это время под его руководством сформирован профессиональный и стабильный коллектив, атмосфера в котором отличается инициативностью и трудолюбием.- Задача руководителя - в каждом сотруднике видеть личность, помочь раскрыть потенциал, - считает Дмитрий Зубков. - И, конечно, самому нужно всегда быть «на передовой» - другими словами, вести за собой людей.

Личным участием Дмитрий Викторович подает пример не только как грамотный руководитель, но и как активист - общественная жизнь коллектива для него так же важна, как и производство.

Профессионализм, преданность своему делу и энтузиазм не прошли незамеченными. За время трудовой деятельности в Новокуйбышевской нефтехимической компании Дмитрий Зубков неоднократно поощрялся почетными грамотами городского и регионального значения, в том числе награжден почетными грамотами компании «Роснефть», министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, губернатора Самарской области и главы города Новокуйбышевска. В акции «Мужчина Самарской области» Дмитрий Викторович отмечен впервые.

- Приятно получить признание в номинации «Руководитель», - признался Дмитрий Зубков. - Но это не только моя заслуга, но и всего коллектива. Ведь именно коллеги помогают воплощать в жизнь все решения и задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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