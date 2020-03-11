2020-03-11T11:22:17+03:00
Здоровье

Не доводите варикоз до осложнений!

Его необходимо лечить сразу же, не позволив развиться до тяжелых форм
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Варикозное расширение вен неприятно само по себе, а его осложнения могут привести к инвалидности и смерти. Выход есть - современное лазерное лечение в клинике «Варикоза нет» в Самаре: безопасно, эффективно, выгодно.

Если откладывать лечение

Варикозом страдают и мужчины, и женщины, и даже подростки. В зоне риска и офисные сотрудники с сидячим образом жизни, и люди, проводящие свой рабочий день на ногах. Более 50 процентов пациентов не идут к флебологу, пока симптомы варикоза не начинают причинять ежедневную боль. А если не решать проблему с расширенными венами, могут начаться осложнения - они смертельно опасны!

Флебологи делят осложнения варикоза на четыре группы.

1. Хроническая венозная недостаточность- следствие неработающих венозных клапанов. Это весь комплекс симптомов, связанных с застоем крови в ногах: отеки, тяжесть, судороги, чувство «распирания» в венах.

2. Флебиты и тромбофлебиты- воспаления венозной стенки. Флебит бывает острым и хроническим. При остром флебите поднимается температура, в ногах возникает резкая боль. Хроническая форма протекает скрыто, но с периодическими обострениями. Тромбофлебит - заболевание более опасное, воспалительный процесс осложняется закупоркой вены сгустком крови - тромбом. Он в любой момент может оторваться, отправиться «плавать» по кровеносной системе и закупорить жизненно важный сосуд.

3. Дерматиты и трофические явления (язвы). От застоя крови в области расширенных вен нарушаются обменные процессы в коже, она грубеет, шелушится, возникают очаги воспаления. Со временем они могут превратиться в открытую язву.

4. Внешние и внутренние кровотечения. Воспаленный сосуд может разорваться внутри, в лучшем случае просто возникнет большой синяк, в худшем -ниспадающий отек, падение давления, слабость, бледность, боль при ходьбе. Тут нужно обратиться к хирургу, он определит, нужна ли вам госпитализация или можно обойтись консервативным лечением. Внешнее кровотечение (из воспаленного узла или трофической язвы) опасно критической потерей крови. Выход тут один - срочная госпитализация.

Есть только один надежный способ избежать осложнений варикоза - вылечить его сразу же, как он заявил о себе, не позволив развиться до тяжелых форм.

Лазер против варикоза

В клинике «Варикоза нет» в Самаре пораженные вены «запаивают» лазером через проколы кожи, без разрезов и швов - так работает технология лазерной коагуляции вен. Обработанные вены через 2-3 месяца превращаются в соединительную ткань, а через полгода от них не остается и следа.

Для лечения лазером используют местную анестезию, поэтому оно подходит пожилым, «сердечникам», людям с хроническими заболеваниями.

Программу лечения каждому пациенту назначают индивидуально. Кроме лазера, могут быть использованы склеротерапия («склеивание» небольших больных вен препаратом-склерозантом) и мини-флебэктомия (удаление больных вен через проколы кожи, без разрезов).

В марте первичная консультация хирурга-флеболога в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» стоит 990 рублей (вместо 2000 рублей). Это первый шаг к жизни без варикоза!На первом приеме специалист проведет ультразвуковое дуплексное сканирование ваших вен, оценит всю картину болезни, поставит диагноз и назначит лечение.

Вылечить варикоз лазером в марте вы можете со скидкой 10% (на одной ноге) и 20% - на двух ногах. А всем женщинам после лазерного лечения в марте мы подарим год наблюдения в подарок. Это прекрасная возможность сэкономить больше 4500 рублей на стоимости контрольных послеоперационных приемов: наши специалисты целый год будут следить за вашим выздоровлением, исключат рецидивы, порекомендуют подходящую физическую нагрузку для скорейшего выздоровления.

Адрес клиники лазерной хирургии «Варикоза нет»: Самара, ул. Чернореченская, 27.

Телефон 8 (846) 229 49 29.

Лицензия ЛО-63-01-004413 от 30 октября 2017 года.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ИСТОЧНИК KP.RU

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