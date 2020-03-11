2020-03-11T16:10:48+03:00
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День театра в Самаре 2020: программа культурной акции, спектакли, сюрпризы для зрителей

Смотрите подробную программу культурной акции День театра в Самаре 2020 - лучшие спектакли, экскурсии и мастер-классы
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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В День театра, 27 марта, можно попасть в закулисье самарских театральных площадок.В День театра, 27 марта, можно попасть в закулисье самарских театральных площадок.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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День театра в Самаре 2020 - всероссийская акция, к которой наш город присоединяется каждый год. 27 марта театральные площадки не только покажут зрителям свои лучшие спектакли, но также пригласят на творческие встречи с актерами и режиссерами, проведут экскурсии по закулисью и мастер-классы.

Рассказываем подробнее, куда пойти отметить День театра в Самаре 2020. Смотрите подробную программу.

Спектакль “Аида” в Самарском оперном театре

В свой профессиональный праздник актеры Самарского театра оперы и балета порадуют самарцев шедевром оперной сцены - музыкальным спектаклем “Аида”. Зрители смогут насладиться не только бессмертной музыкой Верди, исполнением на языке оригинала - итальянском, но и великолепными декорациями и костюмами. Этот спектакль стал лауреатом театральной городской премии зрительских симпатий "Браво" в номинации «Лучший музыкальный спектакль».

Перед представлением в фойе, по традиции, на День театра в Самаре 2020 зрителей ждет сюрприз от артистов.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

27 марта, 18.30.

Цена билетов: 200 – 1600 руб.

В оперном театре в День театра можно послушать "Аиду". Фото: архив театра.

В оперном театре в День театра можно послушать "Аиду". Фото: архив театра.

Спектакль по Шукшину “Вот так и живем”

На День театра в Самаре 2020 драмтеатр подарит зрителям честный, искренний, наивный спектакль по рассказам Василия Шукшина. Герои постановки просты и понятны, а их проблемы знакомы каждому. Это вечный вопрос: как могут ужиться под одной крышей такие разные создания, как мужчина и женщина?

Поставил спектакль в самарском театре режиссер из Санкт-Петербурга Михаил Лебедев.

Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

27 марта, 18.00.

Цена билетов: 200 – 1000 руб.

Драмтеатр на День театра в Самаре покажет спектакль по рассказам Шукшина. Фото: архив театра.

Драмтеатр на День театра в Самаре покажет спектакль по рассказам Шукшина. Фото: архив театра.

Комедия “Семейный портрет с посторонним” в театре “Самарская площадь”

Театр “Самарская площадь” подарит зрителям на День театра 2020 в Самаре отличное настроение, развеселив своих поклонников деревенской комедией “Семейный портрет с посторонним”.

На сцене разыграют анекдот. Деревенский завхоз привозит в село художника, чтобы оформить клуб к празднику и устраивает его на постой в семью своей девушки. А чтобы та ненароком не влюбилась в городского, рассказывает всем, что художник с “желтой справкой”. А гостю внушает, что вся семья, где он будет жить, недавно выписалась из психушки. Вот тут и начинается настоящий дурдом!

Кроме спектакля для зрителей театр устроит небольшой праздник. Какой будет его программа, пока секрет.

Театр “Самарская площадь”, ул. Садовая, 231.

27 марта, 18.30.

Цена билетов: 300 – 1000 руб.

Спектакль “Одиссея” в “СамАРТе”

В этом спектакле, который покажут на День театра 2020 в Самаре, два героя - Одиссей и Олимп. А главный герой - Никто. Именно так Одиссей назвался, чтобы обмануть циклопа Полифема. Одиссею придется пройти все испытания, что описывал Гомер. Создавать их будет Олимп, чтобы вразумить Одиссея не совершать поступков, которые отдаляют его от родного дома.

Театр юного зрителя “СамАРТ”, ул. Льва Толстого, 109.

27 марта, 18.00.

Цена билетов: 300 руб.

Главный герой спектакля "Одиссей" - человек по имени Никто. Фото: архив театра.

Главный герой спектакля "Одиссей" - человек по имени Никто. Фото: архив театра.

Музыкальный спектакль “А у нас в дворе” в театре “Камерная сцена”

Этот самарский театр сделает поклонникам музыкальный подарок - спектакль-концерт с нотками ностальгии.

Представьте, на окраине провинциального городка в старом деревянном доме в ожидании переселения в новые квартиры живут граждане. Все свободное время они проводят во дворе, здесь ссорятся и влюбляются, ищут смысл жизни... И все это под песни 50-х, 60-х, 70-х годов. Каждый зритель увидит в героях себя и улыбнется.

Самарский театр “Камерная сцена”, ул. Некрасовская, 27.

28, 29 марта, 18.30.

Цена билетов: 500 руб.

Премьера в Самарском художественном театре

Свой профессиональный праздник коллектив Самарского художественного театра встретит премьерой. Здесь в конце марта покажут новую постановку по пьесе Чехова “Чайка”. Как “прочитают” программное произведение русского классика в актеры художественного театра, мы узнаем, посмотрев спектакль.

Самарский художественный театр, ул. Льва Толстого, 94.

24, 25, 26 марта, 18.30.

Цена билетов: 800 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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