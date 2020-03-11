2020-03-11T16:53:51+03:00
Общество

Скотч - убийца документов: в самарском архиве важные бумаги вымачивают в бензине и мажут обойным клеем

Работники архива откровенно рассказали, на какие ухищрения им приходится идти, чтобы восстановить ветхие документы
Ольга НОВИКОВА
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Хрупкие документы требуют бережного обращенияХрупкие документы требуют бережного обращенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На этой неделе профессиональный праздник отметили сотрудники архивов. Журналисты «Комсомольской правды - Самара» заглянули в святая святых базирующего в Самаре Российского госархива научно-технической документации – отдел репрографии и консервации документов. Здесь ветхие, буквально рассыпающиеся в руках бумаги чудесным образом становятся как новенькие.

Часто документы попадают в архив в ужасном состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часто документы попадают в архив в ужасном состоянииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Калька, тушь и клей

В научно-технический архив в Самару уже несколько десятков лет привозят документы со всей страны. Сейчас здесь хранятся уже 2,8 млн документов. Львиная доля из них – это чертежи всех разновидностей и форматов. В каком состоянии приедет в архив очередной документ, сотрудники часто не могут даже предугадать. Какие-то аккуратно сложены («сфальцованы») до формата А4, какие-то упакованы в тубы, часть – просто небрежно скатаны в рулон. Некоторые чертежи занимают всего 8-10 стандартных листов А4, некоторые – на порядок больше. Какие-то бумаги аккуратно хранились в специальном помещении и до сих пор практически в идеальном состоянии. Но большинство активно использовались, пачкались, рвались, склеивались скотчем или клеем. За год через руки четырех реставраторов и одного переплетчика проходят тысячи документов – 30 тысяч листов А4. Сейчас здесь восстанавливают архивные чертежи 1935-1985 годов, большинство из них выполнены тушью на кальке. А вот многие чертежи в XIX веке инженеры делали вовсе не на бумаге, а на ткани – тонком белом батисте.

Чтобы избавиться от скотча, бумаги вымачивают в бензине Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы избавиться от скотча, бумаги вымачивают в бензинеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Липкая лента разъедает бумагу

Для каждого документа реставраторы разрабатывают индивидуальную технологическую схему восстановления. Задача номер один – снять плотно въевшийся скотч и многочисленные наклеенные на бумагу заплаты. Причем часто на бумаге обнаруживаются и скотч, и клей ПВА, и клей-карандаш, и контактный, и другие виды клея.

– Главный убийца документов – это клейкая лента, скотч, – рассказывает начальник отдела репрографии и консервации документов Елена Ломаско. – Многие документы поступают почти полностью обклеенные. А с годами липкая лента разъедает и бумагу, и надписи.

Расцементировка - важный этап восстановления документов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расцементировка - важный этап восстановления документовФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы от них избавиться, ценный документ, не дрогнув, погружают в ванну с высокооктановым бензином. Здесь он пролежит как минимум сутки, а для некоторых особенно сложных случаев может понадобиться и целая неделя, в течение которой архивариусы будут менять действующее вещество. В ход нередко идет не только бензин, но и ацетон, уайтспирит и другие составы. После вымачивания скотч наконец удается убрать – такая операция на архивном жаргоне носит кодовое название «расцементировка».

Лей, клейстер не жалей

Обезжиренные и избавленные от скотча чертежи отправляются на «прикатывание». Эта операция сочетает в себе элементы кулинарии и ремонта. На лист оргстекла укладывают специально выписанную из Японии бумагу, сверху – реставрируемый документ изнанкой вниз. Легкими, отработанными движениями сотрудницы архива мочат чертеж, наносят на него обойный клей, закрывают марлей и как следует прокатывают специальным валиком, добиваясь идеально ровной поверхности. После этого марлю снимают, а стекло с плотно наклеенной на него бумагой на несколько дней оставляют сохнуть. В конце процесса остается только срезать лишнюю бумагу – и чертеж как новенький.

Ведерко с обойным клеем - необходимый элемент Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ведерко с обойным клеем - необходимый элементФото: Светлана МАКОВЕЕВА

– В день делаем четыре «стекла», – рассказывает сотрудник отдела репрографии и консервации документов Людмила Чекмарева. – Какие только чертежи не приходилось реставрировать – даже самой главной кремлевской звезды! Хватает и секретных документов, доступ к которым сейчас закрыт. С ними работают в специальном отделе.

"Прикатывание" долкументов - только на первый взгляд простая процедура Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Прикатывание" долкументов - только на первый взгляд простая процедураФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А самые ценные восстановленные документы отправляются в отдел цифровизации – здесь с помощью огромного уникального сканера, который не нагревается и не портит документы, десятки ценных данных обретают уже третью, цифровую жизнь. И чтобы познакомиться с ними, необязательно просиживать в читальных залах архива – достаточно просто зайти на сайт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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