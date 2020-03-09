2020-03-13T16:02:29+03:00
Общество

"Нашли могилу прадеда благодаря "Комсомолке": история Георгия Андреевича Зиновьева для цифрового «Бессмертного полка»

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Зиновьев Георгий АндреевичЗиновьев Георгий Андреевич
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Рассказывает Екатерина Седова, правнучка:

Наверное, на всей земле нет ни одной семьи, которая бы не потеряла во время Великой Отечественной войны своих родных и близких. В моей семье участником войны был мой прадед Зиновьев Георгий Андреевич, который родился в 1911 году. У него была дружная семья, жена и двое маленьких детей. Они жили в городе Ашхабад, в столице Туркменистана.

На фронт прадед ушёл в 1941 году. Он воевал в горах Кавказа. В 1942 году немецкие солдаты захватили посёлок Гузерипль Адыгейского района. Всё население морили голодом. Они забрали в плен всех мужчин и пытали их. На освобождение этого посёлка было призвано 20 войско горнострелковой дивизии, где прадед служил политруком. Он осуществлял политическое наблюдение за военным командованием и личным составом. Когда его войско поднималось по вершинам гор на них напали немецкие солдаты. Они начали обстреливать наше войско. К сожалению, прадед погиб в этом бою. Однако нашим войскам удалось одержать победу и избавить невинных людей от немецких захватчиков. Мой прадед был посмертно награждён медалью «За отвагу». В посёлке Гузерипль был поставлен памятник героям, которые отдали свои жизни за его освобождение. Там же и был похоронен мой прадедушка. Моя бабушка со своей матерью долго не могла разыскать место его захоронения, так как в годы Великой Отечественной войны все данные были засекречены. Благодаря газете «Комсомольская правда», в 2010 году моей бабушке всё-таки удалось получить нужную информацию. Она приезжала в Адыгею, увидела памятник своими глазами. Там же узнала о подвигах отца, которые написаны в книге Ивана Бормотова «В боях под Майкопом».

Я безмерно горжусь своим прадедом, хочу сказать спасибо за то, что он подарил нам возможность жить в спокойном мире.

Забывать об этой страшной войне, унёсшей и искалечившей жизни моих родных невозможно! В нашей семье бережно хранят и передают память о событиях Великой Отечественной войны.

Я думаю, каждый русский человек должен быть благодарен всем ветеранам Великой Отечественной войны за Победу и помнить, что многие люди жертвовали своей жизнью ради нашего мира и благополучия. Память о предках, погибших за Родину, - самое главное богатство души нашего народа.

Георгий Андреевич Зиновьев, цифровой Бессмертный полк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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