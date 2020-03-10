"Если бы мог, поспрашивал бы о войне": история Петра Андреевича Долгова для цифрового «Бессмертного полка»

Рассказывает Александр Бурдаев, внук

Дед моей супруги Долгов Петр Андреевич до начала войны жил в селе Сухая Вязовка. Сначала это был Березовый Гай. В 18 лет он стал председетаелем колхоза там. В 18 лет его призвали на фронт. Он успел поуаствовать в боях на Халхкин-Голе с японцами, оттуда его отправили на советско-финскую войну. После он остался там же, на Карельском фронте. Ну и соответственно в 1941 году его перевели на Ленинградский фронт.

Он был водителем ЗИС-5, шоферил всю свою военную карьеру. Очень часто ездил по “дороге жизни”. Когда были в рейсе, ничего не ели, пили кипяток один. А весь паек, который был у них, отдавали в блокадном Ленинграде.

Все знают, что водители ездили с открытыми дверями, на случай, если машина провалится или бомба рядом взорвется, чтобы можно было выбраться. У Петра Андреевича как-то рядом разорвалась бомба. Грузовик накренился, он в дверь прыгает, но чувствует, что не успевает - слишком широкая полынья. А потом понимает, что машина остановилась, не тонет дальше. А он оружие вез. Выскочил из машины, смотрит - выпала из кузова винтовка, встала под углом и уперлась в кузов. где-то с минуту машина продержалась, а потом утонула. Но дед успел выскочить.

Начиная с Халхин-Гола, у него было семь ранений, из них четыре тяжелых, осколки кругом. Но он прожил достаточно много. Демобилизовали его в 1946 году, он вернулся в свой колхоз. Нам всегда рассказывали: Петр Андреевич в селе был авторитетом. Если какая-то проблема вдруг, то всегда бежали к нему за помощью. Уважали: все-таки войну прошел.

Он умер в 1978 году. Наверное, если бы сейчас была возможность поговорить с ним, поспрашивал бы о войне. А что там? А как?