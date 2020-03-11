"У него убили отца и он хотел защищать Родину": история Ивана Игошина для цифрового «Бессмертного полка»

Рассказывает внучка Виктория Игошина

У меня воевал мой дедушка, отец моего отца, Игошин Иван Федорович. Родился 6 октября 1925 года. На войну был призван в 1943 году. Пошел на войну несовершеннолетним мальчиком, накинул год к своему возрасту. У него на войне убили отца, и вот он тоже хотел защищать нашу родину.

Он был разведчиком. В детстве рассказывал нам много о войне, но о подвигах не говорил. Мы о них узнали только после его смерти. Он умер в 2009 году. Он родил троих детей, воспитывал пятеро внуков. Он показывал свои награды. У него был пиджак, который висел в шкафу, весь в орденах и медалях. Он иногда надевал его на нас, но он был до такой степени тяжелый, что мы не выдерживали. Этот пиджак дед надевал на 9 мая. Мы всегда ходили на площадь в поселке в Просвет. Но о том, что происходило на войне, мы узнали только из наградных листов. Дед всегда говорил: на войне было голодно, холодно и тяжело.

31 марта 1945 года, ему было уже 20 лет тогда, он совершил один из своих подвигов. Когда бронетранспортер и машина противника двигались по деревне, он забросал их гранатами. Тем самым он прогнал противника и вытеснил на центр села. Там нескольких немцев взяли в плен. За это он получил орден Отечественной войны III степени.

Еще у него есть медаль “За взятие Вены”. Тогда в апреле 1945 года он в разведке уже в Вене обнаружил противника и доложил командованию. И он и еще трое сослуживцев убили четверых немцев и офицера взяли в плен. Для молодого парня это большой поступок.

Он рассказывал много про Карелию. Говорил, что она будет сниться не озерами красивыми, а тем, что он там очень много товарищей потерял. Убили практически всех. А он вернулся без единого ранения.

Когда он жил после войны, мы не задумывались, что живем рядом с героем. Это был наш родной дед, мы привыкли его видеть в обычной жизни. Он был интересным человеком, достойно воспитал своих детей, внуков. От него нам многое передалось.