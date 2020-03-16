"Воевать было не страшно, страшно было попасть в плен": история Андрея Никифоровича Антипова для цифрового Бессмертного полка

Рассказывает Александра Антипова, правнучка

Антипов Андрей Никифорович родился 1 октября 1915 года. Его отец умер на Первой мировой войне в 1915 году. Мать умерла вскоре - в 1921 году. Воспитывала его бабушка Мария Васильевна. Они жили в селе Тоузаково Самарской области. Он поступил в школу и закончил ее. Потом его призвали на срочную службу в эксплуатационный железнодорожный полк в Туркмении. После службы Андрея Никифоровича направили в Ташкент на должность заместителя командира роты по политчасти. 3 июля 1941 года его направили под Москву в город Ельня в 243-ий отдельный саперный батальон.

Своим близким Андрей Никифорович рассказывал, как ставили противопехотные заграждения при отступлении, чтобы не пропустить к столице врага, как делали проходы в минных заграждениях при наступлении наших войск. Во время одной из таких операций саперов обнаружили немцы и открыли ураганный огонь. Прадедушку ранило в грудь разрывной пулей, которая оставила 10 отметин-шрамов по правой части груди. За годы войны Андрей Никифорович был ранен 4 раза, два раза получил тяжелые ранения.

Вторую половину войны воевал в Прибалтике заместителем командира батальона по политчасти, парторгом стрелкового полка. Войну закончил в Латвии, но под демобилизацию не попал, дали лишь отпуск. Навестил семью - жену, детей, бабушку, которая его воспитывала, а потом снова в часть, теперь на Алтайский край. Но ранения давали о себе знать. В 1948 капитана Антипова демобилизовали. Он никогда не рассказывал, что было на войне. Говорил: воевать было не страшно, страшно было попасть в плен.

Награжден двумя орденами Отечественной войны I степени и орденом Отечественной войны II степени. Он не любил рассказывать о своих подвигах. На сайте подвиг народа мы нашли описание подвига. Участвовал в боях в районе деревни Тульцы Айценской волости Латвийской ССР. Когда противник крупными силами пехоты при поддержке четырех танков под прикрытием сильного искрометного артиллерийского огня трижды переходил в контрнаступление, товарищ Антипов, несмотря на сильный огонь, смело взял командование ротой на себя и отбивал одну за другой. После отражения первой контратаки был ранен, но с поля боя не ушел до отражения всех контратак противника. Ни на шаг не отступил от занятого своей ротой рубежа. По выздоровлению после ранения возвратился в полк.

О других подвигах деда нам пока ничего не известно.