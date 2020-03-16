2020-03-16T12:47:17+03:00
Общество

Школьников – по домам, пенсионеры скупают туалетную бумагу: как реагирует Самара на угрозу коронавируса

Из-за страха перед вирусными атаками в самарских школах отменяют занятия, в церквях дезинфицируют иконы, а в магазинах скупают консервы и крупы
Ольга НОВИКОВА
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Как угроза коронавируса сказывается на повседневной жизни самарцевКак угроза коронавируса сказывается на повседневной жизни самарцевФото: Агентство городских новостей "Москва"
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Угроза распространения коронавируса в Самаре совпала с превышением эпидпорога сезонного гриппа и ОРВИ. Власти отреагировали уже привычными мерами и первым делом отправили по домам самую уязвимую категорию горожан – школьников. Уже с 17 марта в Самаре по с решению Штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции, все школы, колледжи и техникумы перейдут на дистанционное обучение. Весенние каникулы пообещали не отменять и не переносить. Но все выезды на каникулы, групповые культпоходы в театры и музеи запретили. Пока известно, что школяры должны просидеть по домам две недели, что будет дальше – пока неясно. Приостанавливают работу и все учреждения дополнительного образования – они или перейдут на дистанционное обучение, или вовсе временно свернут занятия. А вот детские садики продолжат работать в прежнем режиме. Правда, руководству и воспитателям предписано обеспечить жесткий «утренний фильтр» и разворачивать назад малышей с малейшими признаками недомогания.

Школьники смогут учиться удаленно в период карантина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники смогут учиться удаленно в период карантина.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В большинстве вузов региона пока занятия не отменили. На дистанционное обучение пока рекомендовали перейти только в ТГУ. Но у учебных заведениях в любой момент готовы перейти на «удаленку» и сегодня проводят совещание за совещанием - ждут только приказа министерства образования или профильного ведомства.

- Все зарубежные стажировки и командировки отменены или перенесены на более позднее время, иностранные студенты переведены на дистанционное обучение, преподаватели и студенты, недавно побывавшие за рубежом, сидят дома в карантине, - сообщили в Самарском университете.

Повышенные меры безопасности приняли и в Самарской епархии. Пресс-секретарь епархии Максим Кокарев рассказал «Комсомольской правде-Самара», что по всем храмам разослано обращение Синода с призывом дезинфицировать все поверхности, к которым прикладываются прихожане. Запивку, которую верующие получают после причастия, теперь выдадут только в одноразовых стаканчиках. А вот сама процедура причастия не изменится.

- Службы мы пока отменять не собираемся, об этом даже речи не идет, - сказал Максим Кокарев.

В супермаркетах начался странный покупательский бум - люди скупают туалетную бумагу. Фото: REUTERS

В супермаркетах начался странный покупательский бум - люди скупают туалетную бумагу.Фото: REUTERS

Закаленные предыдущими экономическими кризисами и концами света самарцы не растерялись и дружно отправились в супермаркеты. В минувшие выходные во многих магазинах наблюдался настоящий ажиотаж. Например, в «Ашане» журналист «КП-Самара» стал свидетелем, как люди вывозили полные тележки туалетной бумаги.

- Мы действительно заметили повышение спроса в некоторых магазинах, пришли бабушки и дедушки и запасались туалетной бумагой и консервами, - рассказал замдиректора местных торговых сетей «Белый пеликан» и «Миндаль» Антон Емельянов. – Мы работаем в штатном режиме, никаких перебоев с поставками нет, запасов продуктов и других повседневных товаров на складах достаточно.

В «Магните» рассказали, что повышенный ажиотаж среди покупателей наблюдали только в гипермаркетах. А в обычных супермаркетах и магазинах у дома все было спокойно.

Особое внимание в период пандемии к санитарному состоянию на рынках и в магазинах. Фото: REUTERS

Особое внимание в период пандемии к санитарному состоянию на рынках и в магазинах.Фото: REUTERS

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ИСТОЧНИК KP.RU

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