Спектакли театров Самары онлайн: что и где можно посмотреть во время карантина

Какие спектакли театров Самары можно посмотреть онлайн? Ведь сейчас попасть в зрительный зал можно только виртуально.

Все театральные площадки пришлось закрыть с 16 марта на карантин из-за угрозы коронавируса. Спектакли перенесены на месяц и более. Зрительные залы опустели, но творческие коллективы продолжают работать – проводятся репетиции, готовятся новые постановки.

Работники театров, желая поддержать своим искусством зрителей, приняли решение рассказывать о своей творческой жизни в соцсетях и показывать спектакли онлайн. У любителей театрального искусства есть возможность увидеть любимых артистов на экране компьютера, ноутбука, планшета или телефона, не выходя из дома. Согласитесь, заманчиво «оказаться» в первом ряду зрительного зала в домашних тапочках и с чашкой горячего чая или кофе в руках.

САМАРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Опера «Травиата»

25 марта поздравим артистов оперного театра с Днем работника культуры. В этот день в театре можно посмотреть онлайн-трансляцию музыкального спектакля «Травиата», которую будут давать специально к этому празднику.

«Травиата» - одна из самых исполняемых в мире опер. Поставил оперу на самарской сцене итальянский режиссер Карло Антонио де Лючия. Он создал постановку в классическом стиле, где все составляющие музыкально-театрального действа сосуществуют в гармонии друг с другом. Художественное оформление спектакля (Елена Соловьёва), костюмы (Наталья Земалиндинова) и сценическая игра артистов не отвлекают от главного – восприятия прекрасной музыки великого итальянского композитора. Опера будет исполняться на языке оригинала – итальянском.

Молодой буржуа Альфред Жермон влюбляется в куртизанку Виолетту, и та отвечает ему взаимностью. Но их связь вредит семье Альфреда, и однажды без ведома сына его возлюбленную посещает Жермон-старший, прося отказаться от единственного настоящего чувства в жизни...

КСТАТИ

В Самарском театре оперы и балета 25 марта также пройдет виртуальный День открытых дверей...

Зрителей приглашают на онлайн-экскурсию с участием художника-модельера Ирины Комаровой в цех головных уборов перед трансляцией "Травиаты". Встреча на сайте и в сообществе ВК.

ГДЕ: на сайте opera-samara.net и vk.com/samaraopera

КОГДА: 25 марта, 18.00.

Опера "Травиата". Фото: архив САТОБ.

Цикл онлайн-концертов «Встреча со зрителем»

Оперный театр Самары продолжает работать для зрителей онлайн. И готовит цикл концертов «Встреча со зрителем». В программе интернет-концертов прозвучат лучшие арии и романсы, а также номера из балетных спектаклей.

Программа «Магия Романса» откроет цикл онлайн-концертов 26 марта. Прозвучат произведения классиков русской поэзии и музыки в исполнении солистов театра Георгия Шагалова, Анны Костенко, Дмитрия Крыжского, Лии Габриелян, Степана Волкова, Анастасии Вечеркиной, Владимира Боровикова, Анастасии Лапа. Балерина Анастасия Тетченко исполнит русский танец из «Лебединого озера». Партия фортепиано - Нина Робак, Татьяна Кузуб. Скрипка - Татьяна Казакова, виолончель - Денис Уткин.

ГДЕ: на сайте opera-samara.net и vk.com/samaraopera

КОГДА: 26 марта, 18.30.

Балет «Баядерка»

Самарский академический театр оперы и балета будет отмечать 27 марта День театра. И готовит для зрителей виртуальный сюрприз – балетный спектакль "Баядерка" будет транслироваться онлайн в соцсети «ВКонтакте» и на сайте театра. Запись будет доступна для просмотра в течение суток.

Балет Самарского академического театра оперы и балета "Баядерка" поставлен лауреатами Национальной театральной премии «Золотая Маска», балетмейстером Габриэлой Комлевой и дирижером Андреем Даниловым. Зрителям покажут красивую и печальную историю о любви, ревности и предательстве на фоне экзотических пейзажей, дворцов и храмов Индии и даже в царстве теней.

ГДЕ: на сайте opera-samara.net и vk.com/samaraopera

КОГДА: 27 марта, 18.30.

Балет "Баядерка". Фото: архив САТОБ.

САМАРСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. М.ГОРЬКОГО

Спектакли одного из самых популярных театров Самары онлайн можно посмотреть в группе ВКонтакте.

Уже загружен в группу и доступен для просмотра спектакль «До третьих петухов» с Олегом Беловым в главной роли.

Моноспектакль был поставлен выпускником Самарской академии искусств Олегом Скивко. Постановка была призером «Шукшинских чтений» и отметилась на международном фестивале моно-спектаклей в Киеве. Успех сопутствовал спектаклю на фестивалях в Германии и Венгрии. Аплодировали Олегу Белову зрители Москвы, Мурманска, Перми и Иркутска.

Зрители после просмотра спектакля «До третьих петухов» по-новому открывают для себя мудрость Василия Шукшина.

ГДЕ: vk.com/samaradramatheatre

Олег Белов. Фото: архив Самарского театра драмы им. М.Горького.

Фильм о работе над спектаклем «Вот так и живем»

Самарский театр драмы ко Дню работника культуры (25 марта) и Дню театра (27 марта) планирует присоединиться к всемирным флешмобам. 27 марта ВКонтакте и Instagram будет размещен фильм с участием актеров театра о работе в спектакле «Вот так и живем» по рассказам В. Шукшина.

ГДЕ: vk.com/samaradramatheatre

КОГДА: 25 и 27 марта.

КСТАТИ

Зрители в группе драмтеатра смогут регулярно узнавать о его творческой жизни, которая не остановилась на время карантина. Посетив драмтеатр онлайн, можно узнать, как готовятся к спектаклям костюмы, как проходят репетиции новых спектаклей. В своем паблике театр открывает рубрику «Был такой спектакль». Зрителям предлагают выбрать, какую постановку, уже сошедшую со сцены, но полюбившуюся публике, они хотели бы увидеть.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ «САМАРТ»

Спектакль «Театр? Театр… Театр!»

27 марта, в Международный день театра, Самарский театр СамАрт проведет онлайн-трансляцию спектакля о закулисье. С этой постановки стартует серия виртуальных спектаклей, входящих в золотой фонд ТЮЗа. Для зрителей подготовили видеозапись постановки Олега Бычкова «Театр? Театр… Театр!». Премьера этой комедии о театральном закулисье состоялась в 1995 году. В видеоверсии спектакля роли исполняют заслуженные артисты России Людмила Гаврилова, Эдуард Терехов, Игорь Данюшин, Сергей Захаров, артисты Игорь Рудаков, Маргарита Шилова, Елена Туринская, Елена Захарова (Грушина), Дмитрий Добряков.

КСТАТИ

В юбилейный для Самарского театра юного зрителя год на сайте и в социальных сетях будет работать рубрика «СамАрт 90», где поклонников театра познакомят с интересными фактами из истории ТЮЗа и фотографиями из архива театра.

ГДЕ: YouTube-канал театра «СамАрт» http://www.youtube.com/samart1930

КОГДА: 27 марта, 19.00.

Спектакль «Театр? Театр… Театр!». Фото: архив театра "СамАРТ".

ТЕАТР «САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ»

Театр «Самарская площадь» не хочет расставаться со своими зрителями. Поэтому готовит прямую онлайн-трансляцию своих спектаклей. Техническая подготовка к этому культурному событию пока ведется. Работники театра обещают выложить подробное расписание виртуальных спектаклей в скором времени. Пока зрителей просят следить за новостями в группе «Самарской площади» ВКонтакте: vk.com/theatersamarasquare.

САМАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР/«ВИТРАЖИ»

О своей творческой жизни Самарский художественный театр продолжает информировать зрителей в своих группах в соцсетях. В частности, рассказывает о новой постановке по знаковой пьесе Чехова «Чайка». Премьера должна была состояться в марте, но в творческие планы театра вмешался карантин. Читайте о новой постановке и жизни театра в группе ВКонтакте: vk.com/samaraarttheatre