Как самарцам оплатить ЖКХ и кредит не выходя из дома

«Оставайтесь дома» - в Самаре усилили ограничительные меры. Горожан настоятельно просят не выходить на улицу, в общественных местах проводят дезинфекцию, детские площадки обмотали защитными лентами. Даже походы в банки и на почту самарцам придется отложить до окончания карантина. Все для предотвращения распространения коронавируса.

Ограничительные меры не означают, что город замер, просто все перешло в иной формат работы. Современные технологии позволяют почти все делать из дома, к примеру, оплатить коммунальные счета можно не вставая с дивана, а очередной платеж по кредиту совершить во время приготовления обеда на собственной кухне. «Комсомольская правда» составила пошаговую инструкцию для совершения популярных платежей через телефон.

Нет долгам по коммуналке

Для многих людей старшего возраста неоплаченные счета по коммунальным услугам – серьезная проблема для беспокойства. Но система дистанционных каналов обслуживания, например, Сбербанка позволяет справиться с этим, несколько раз кликнув по экрану смартфона.

Шаг 1:

Для начала нужно проверить, если ли на вашем смартфоне приложение «Сбербанк Онлайн». Если нет, скачать его можно на сайте банка. Регистрацию пройти очень просто, нужна лишь карта банка, а далее следовать инструкции на экране и можно переходить к оплате услуг.

Шаг 2:

Проверяем достаточно ли на счету средств. Одно из преимуществ приложения – в любой момент можно уточнить сумму на счета. В приложении все данные по картам и счетам высвечиваются на главной странице. Для оплаты ЖКХ следует выбрать нужную карту и перейти в раздел «Платеж или перевод».

Шаг 3:

Еще проще оплату коммунальных услуг делает QR-код на квитанции. Чтобы оплатить таким образом, достаточно чуть пролистать вниз и в разделе «Платежи» выбрать «Оплата по QR или штрихкоду».

Тут же включится камера, остается лишь навести ее на код для его сканирования. Затем появится сумма платежа. Нажимаем «Продолжить».

Шаг 4:

Кстати, сумму платежа можно изменить вручную. Далее проверяем все данные и подтверждаем платеж, нажав на кнопку «Оплатить».

Шаг 5:

Вот и все. Платеж завершен. При желании квитанцию можно отправить на почту или сохранить на телефон. Это очень удобно, особенно если вы помогаете с оплатой услуг своему пожилому родственнику или знакомому.

Если нет QR-кода?

Если QR-код на квитанции отсутствует, подойдет второй способ оплаты. В разделе «Платежи» выбираем вариант платежа «ЖКХ и домашний телефон», а далее «Кварплата».

Здесь из списка или через поиск выбираем, услуги какой компании будем оплачивать. Далее вручную набираем номер лицевого счета или сканируем.

Ваши данные подгрузятся автоматически. Сумму также можно будет изменить. Подтверждаем платеж. Все готово!

Узнать подробнее об онлайн-сервисах и услугах Сбербанка можно на сайте.

Оплата кредита

Также легко совершить и очередной платеж по кредиту. Достаточно сделать перевод с вашей карты на кредитный счет. Кроме того, можно расплатиться сразу, нажав вкладку «Погасить досрочно».

Кстати, погашать кредиты можно со счетов в других банках, переведя средства в «Сбербанк Онлайн». Почитать подробности можно на сайте.

Самое главное при этом - не требуется визита в офис банка, идти или ехать до него в транспорте. А значит, вы сбережете здоровье и никакие вирусы вам не будут страшны. Оставайтесь дома и будьте здоровы!