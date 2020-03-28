"Все мы благодарны им за то, что живем": история ветеранов Великой Отечественной войны Толмачева Василия Михайловича и Галина Федора Николаевича..

Рассказывает Ксения Шуст, инженер-технолог:

- Рассказываю про своих прадедов – Толмачева Василия Михайловича и Галина Федора Николаевича.

Василий Михайлович 1911 года рождения. Федор Николаевич 1913. Оба красноармейцы. Оба были на Великой Отечественной войне. Мои прадедушки. В живых я их не застала, но мне про них рассказывали мама и бабушка. Оба в начале войны были ранены.

Федор Николаевич был водителем, привозил продукты питания и все необходимое солдатам и попал под обстрел. Был ранен серьезно в ногу, попал в госпиталь и был комиссован.

Василий Михайлович потерял ногу на войне при столкновении с врагами.

После войны Фёдор Николаевич всю свою жизнь проработал водителем. Несмотря на то, что был ранен в ногу, и она у него продолжала болеть всю свою жизнь, он не мог жить без любимого дела. Василий Михайлович так как остался без ноги, к сожалению, уже получил инвалидность и не мог работать.

Мои прадеды не любили рассказывать о войне, потому что это было тяжелое время для всех, поэтому информации о них, к сожалению, сохранилось совсем мало.

Еще до начала Великой Отечественной оба моих прадеда завели семьи, и жены провожали их на войну. Так как они вернулись домой в начале войны, то ещё до ее окончания у них появились дети. У Фёдора Николаевича трое и у Василия Михайловича трое. Они выжили и смогли вырастить детей, и все мы благодарны им за то, что живем.

Федор Николаевич дожил до 1979 года, а Василий Михайлович до 1972 года.