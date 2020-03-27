Рынок пассажирских перевозок коми находится в процессе легализации

Работа была развернута еще в ноябре прошлого года, а по итогам прошедших пяти месяцев между перевозчиками и региональным Министерством инвестиций, промышленности и транспорта был найден общий язык. В рамках установления сотрудничества здесь была создана нормативная база для обеспечения прозрачности местного рынка.

Старт этим мероприятиям был дан нарастанием недовольства со стороны водителей в отношении крупнейшего в стране сервиса «Яндекс.Такси». Таксисты объявили бойкот, не согласившись с действующей ценовой политикой этого агрегатора. Бастующие высказали свое мнение относительно того, что площадка думает исключительно о собственной выгоде. Эта ситуация не осталась вне поля зрения местного руководства, к ее рассмотрению и решению подключился Сергей Капликов, глава Республики. Он поручил провести рабочее совещание министру инвестиций, промышленности и транспорта Александру Ремиге для составления представления о позициях всех задействованных в конфликте сторон. Здесь же прошло обсуждение ценообразовательной политики компаний в рамках Коми.

В ходе рабочей встречи стало ясно, что сервисы заказов и непосредственно таксисты имеют кардинально противоположные точки зрения. Если агрегаторы утверждали, что они регулярно увеличивают значения тарифов в пользу перевозчиков, то последние указали на необходимость фиксации значений в диапазоне, как минимум, 110-120 рублей с добавлением 15 рублей за каждый километр после прохождения базовой трехкилометровой дистанции. Также водители отметили, что диспетчеры увеличивают стоимость поездок в 4-5 раз в праздничные дни и при плохой погоде, что весьма нежелательно.

Итогом проведенного совещания стало вынесение решения относительно подписания соглашений между сервисами заказа такси и Министерством инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми. По факту должно быть обеспечено грамотное взаимодействие в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковыми автомобилями. Разработка этого документа получила комплексный подход: к ней были привлечены не только представители агрегаторов и таксомоторных парков, но и жители республики, эксперты, общественные организации. Уже сегодня подписями закреплено несколько договоренностей. О своем желании сотрудничать по всем обозначенным пунктам на бумаге заявили такие сервисы, как «Яндекс.Такси», «Такси.Всегда», «Maxim». В ближайшее время к ним должны присоединиться «СитиМобил» и «Везёт».

Разработанный совместными усилиями документ получит силу уже с 1 мая текущего года: вплоть до этого момента службы такси будут получать необходимую для реализации соглашения поддержку от местных властей. Представителям служб заказов теперь предстоит проводить проверки наличия разрешений на предоставление услуг пассажирских перевозок. Без соответствующих документов не будет и доступа к агрегаторам. По словам Александра Ремига, теперь все больше республиканских таксистов стремятся к выходу из тени и к получению соответствующей лицензии на свою деятельность.

Параллельно с разработкой отраслевого соглашения Управлением дорожного надзора, ГИБДД и Минпромом Коми по всей республике проводились регулярные проверки пассажирских перевозчиков. В мероприятиях лично принимали участие начальник региональной ГИБДД Андрей Перловас, министр инвестиций, промышленности и транспорта Александр Ремига и руководитель УГАДН Андрей Шабанов. По результатам каждого рейда составлялось свыше двух десятков материалов административного характера. Среди самых распространенных выявленных нарушений выделены управление транспортным средством без тахографа, управление водителем без документов, выпуск на линию без медицинского освидетельствования и техосмотра, выезд на линию на неисправной машине.

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