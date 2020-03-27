2020-03-27T13:36:18+03:00
Здоровье

Имплантация и протезирование зубов в Москве

Современная стоматология открывает для людей очень широкие возможности по поддержанию в порядке своей ротовой полости
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Имплантация и протезирование зубов в МосквеИмплантация и протезирование зубов в Москве
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Так, сегодня здесь применяются эффективные методы восстановления одного или сразу нескольких утраченных зубов. В ход идут как протезирование, так и имплантация: в зависимости от особенностей пациента и его материальных возможностей. И если при бюджетном варианте решения вопроса ставка чаще всего делается на использование протезов, представленных несколькими надежными предложениями, то при отсутствии серьезных денежных ограничений в ход идет имплантация. Последняя в рамках таких клиник, как Центр Имплантации Доктора Сойфера, предлагается не только в относительно привычном формате двухэтапного внедрения, но и в одноэтапном виде, открывающем впечатляющие возможности по быстрой и эффективной замене нескольких зубов или целого их ряда.

Имплантация зубов в Москве по одноэтапной схеме предусматривает проведение в один день как удаления зуба, так и установку искусственного элемента. Внедрение идет посредством незначительного прокола в области десны. Особенности этого формата таковы, что при отсутствии серьезных нарушений ротовой полости может осуществляться практически моментальная жевательная нагрузка. Нет нужды ждать несколько месяцев для получения конечного результата, как в случае с двухэтапным вариантом, можно сразу же вести полноценный образ жизни. Единственным нюансом является необходимость наличия достаточно большого объема костной ткани в области внедрения. Если здесь просматривается атрофия, может применяться базальная имплантация, при которой работа идет с более глубокими слоями челюсти. Такое решение применимо лишь в случаях, когда имеется достаточно места для установки системы: должно отсутствовать не менее трех зубов подряд.

Для замены большого количества зубов сегодня применяются такие эффективные методики, как Все на 4, Все на 6 и Скуловая. Первый способ предусматривает установку качественного протеза в костной ткани посредством четырех имплантов: фронтальных и боковых. Здесь можно разом восстановить 12-14 элементов, нагрузка между которыми будет распределена максимально равномерно. В этом случае требуется нормальное состояние костной ткани, без атрофированных участков. Если таковые все же имеются, подходит метод Все на 6, при котором под углом ввинчивается шесть протезов. Если же имеются очень серьезные проблемы с верхней челюстью, при которых костная ткань сильно воспалена или рассосалась, применяется Скуловая имплантация, где установка идет именно в скуловую кость.

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