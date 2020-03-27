2020-03-27T14:38:29+03:00
Общество

Ушла, чтобы научиться нормально водить: самарцев поразил неправильно припаркованный розовый УАЗ

Выяснилось, что это - промо-кампания нового шоу "Солдатки" на ТНТ
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В социальных сетях жители Самары активно обсуждают появившуюся на фотографиях вызывающую розовую машину. УАЗ заметили неправильно припаркованным на разных улицах города. Это вызвало жаркие споры. Причем под лобовым стеклом авто висела табличка с номером телефона и текстом: «Ушла, чтобы научиться нормально водить УАЗ. Буду не скоро! Если машина мешает, звони по телефону 8-939-711-65-62 ».

Мужчины не упустили случая в очередной раз припомнить слабому полу небезупречные навыки вождения и парковки, девушки изумлялись и восхищались смелостью владелицы автомобиля. А те, кто решился позвонить по указанному номеру, могли услышать призыв смотреть с 29 марта в 20.00 новое шоу на ТНТ – реалити-сериал «Солдатки».

Именно так выяснилось, что неправильно припаркованный розовый УАЗ оказался частью промо-кампании нового реалити-сериала «Солдатки» на канале ТНТ.

Телеканал ТНТ совместно с Минобороны России запускает уникальный проект «Солдатки» — первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали реальную службу в армии. У кого получится преодолеть дистанцию, не потеряв себя, кого парни дождутся из армии, а кто из девушек приобретет любовь в стенах воинской части — смотрите в новом реалити-сериале «Солдатки» с 29 марта на ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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