2020-03-27T20:52:33+03:00
Общество

Самарские сотрудники ОГИБДД спасли застрявших водителей с помощью трактора и снегоуборщика

Местами на дорогах Самарской области ситуация очень сложная, застревают даже внедорожники
Евгения ВАСИНА
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Помогайте друг друга на дорогах!Помогайте друг друга на дорогах!Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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Капризная погода значительно подпортила часть дорог в регионе, что стало причиной сложные дорожные ситуации. В грязи порой «тонут» даже вездеходные внедорожники, а большегрузы ломаются прямо на трассе. На помощь автолюбителям в это непростое время спешат сотрудники Госавтоинспекции. Стоит отметить, что помогают они не только водителям, но и переходам, иначе говоря все участникам дорожного движения, попавшим в трудные дорожные ситуации.

Иногда даже лопата бессильна Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Иногда даже лопата бессильнаФото: ГУ МВД России по Самарской области

Особенно внимательно сотрудники ОГИБДД относятся к транспорту, остановившемуся на обочине или краю проезжей части. Часто причиной такой «парковки» становится поломка, закончившееся горючие или преграда в виде сугробов или непроходимого участка дороги.

Влипнуть может каждый Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Влипнуть может каждыйФото: ГУ МВД России по Самарской области

Так, инспекторы дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС ОГИБДД по Волжскому району помог выбраться из западни внедорожнику. Инспектор заметил машину во время дежурства на участке автодороги «Самара – Большая Черниговка». Примерно в 14.30 часов в поселке Новоберёзовский Самарской области внедорожник оказался в «снежном плену». Все попытки водителя выбраться только усугубляли ситуацию. А вот сотрудники ГИБДД, оценив ситуацию, не растерялись, они остановили проезжавший мимо трактор. Стоит отметить, что водитель спецтехники с готовностью откликнулся на просьбу помочь. Совместными усилиями и применив трос внедорожник удалось вытащить на проезжую часть. Водитель, поблагодарив спасителей за отзывчивость, смог продолжить свою поездку.

Похожая ситуация произошла около 7 часов утра в Челно-вершинском районе области. Там помощь понадобилась водителю большегруза. К счастью, машину вовремя заметили инспекторы. Они быстро сориентировались, доехали до грейдера, расчищающего дорогу в нескольких километрах от места происшествия, и попросили водителя спецмашины помочь. Мужчина откликнулся на просьбу.

Даже большегруз может оказаться в плену Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Даже большегруз может оказаться в пленуФото: ГУ МВД России по Самарской области

Инспекторы дорожно-патрульной службы отделения ДПС ГИБДД ОМВД России по Челно-Вершинскому перекрыли движение по дороге на время спасательной операции. Совместными усилиями фуры была спасена из снежного капкана.

- Сложившаяся в регионе неблагоприятная погодная и дорожная обстановка мобилизовала все службы. Личный состав отделов полиции и Госавтоинспекции несет службу в усиленном режиме, - отметили в ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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