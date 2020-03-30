"Получил медали за оборону Сталинграда и Ленинграда": история ветерана Павла Тумаева

Рассказывает Тумаев Валерий Павлович, сын:

- Воевал отец Тумаев Павел Филиппович, его братья, мой дед. Все они из Ульяновской области, из села Первомайское. Раньше оно называлось Сурский Острог.

Отец ушёл на войну в июне 1942 года, был призван санинструктором. Он сразу попал на Сталинградский фронт оборонять город. Самый сложный период войны пробыл в этой мясорубке. Именно там он был ранен в ногу - задета кость, отправили в санитарную часть, где лечился до конца 1942 года. Затем его назначили шофером, а впоследствии сапером. Так он попал на Ленинградский фронт. Получил медали за оборону Сталинграда и Ленинграда.

Последнее ранение получил 2 апреля 1945 года. Во время тяжёлого боя он укрывался в окопе, рядом разорвался снаряд. От бомбы оторвался узкий осколок, сантиметров 15 длиной. Он прошёл через весь организм, через лёгкие, развернулся и плашмя вышел со спины. Вылетело два ребра. Отец был не жилец, никто не верил, что он выживет. У него огромными шприцами откачивали гной из организма, мочу пил, потому что с лекарствами было тяжело. Но благодаря желанию жить и воле к победе – он выкарабкался. У него было много ранений. Мы в бане мылись вместе, смотришь - он весь в шрамах. Этот человек сумел вынести все тяготы войны, не погибнуть, и продолжить нормальную жизнь. Люди были железные, неломаемые, русские не боялись ничего, в отличие от немцев. Наши боролись за свои земли, за свою страну.

Отец мне про войну мало рассказывал. Не любил это, потому что тяжело вспоминать. Я знаю эпизод, когда они пошли в разведку и взяли в плен немца. Переползли, нашли воронку, а там фашисты. Подкрались, кинули гранату. Всех практически побило, кроме одного, тащили его с собой, а он сопротивлялся. Поэтому, чтобы не убежал, сняли с него ремень, ему оставалось лишь придерживать штаны. Именно так “языка” доставили в часть, и передали нашим службам.

После войны отец с матерью жили в Инзенском районе. Он работал шофёром. В 1954 году родители переехали в Новокуйбышевск, когда строился нефтяной завод. Жили в бараках. Затем всей семьёй - отец, мать, старший брат и я - жили на улице Гагарина в двухкомнатной квартире.