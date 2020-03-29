2020-03-30T12:04:02+03:00
Общество

"Он уничтожил из станкового пулемета более 30 фашистов": история ветерана Михаила Феоктистова

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История ветерана Михаила ФеоктистоваИстория ветерана Михаила Феоктистова
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Рассказывает Ангелина Пиняскина, праправнучка:

- Мой прапрадедушка Феоктистов Михаил Трофимович. Он был призван на фронт Молотовским РВК в июне 1941 года. Он воевал на Западном фронте. После Великой Отечественной участвовал в советско-японской войне. Из архивных документов мы узнали, что он получил орден Красной Звезды за то, что командовал отрядом на высоте 237 21 августа 1943 года. Он уничтожил из станкового пулемета более 30 фашистов. Он не покинул поле боя, пока не приказал командир роты.

Однажды он рассказал, как в бою молодые солдаты, рвавшиеся в бой, чтобы защитить свою Родину, поднимались из окопов и громко кричали "мама". Об этом мне рассказывала моя бабушка.

После войны прапрадедушка вернулся в родное село Просвет и продолжил трудовую деятельность, он работал агрономом. В 90-е у нас в селе открыли памятник погибшим воинам. И право зажечь вечный огонь предоставили моему прапрадедушке. Когда родственники просили рассказать что-то о войне, он всегда отворачивался. У него на глазах были слезы. Он всегда говорил: “Это очень страшно. Придет время - и вы все узнаете”. У нас сохранились все награды прапрадедушки - их сберегла его дочь. Мне посчастливилось их даже в руках подержать. Прапрадедушка умер в 1994 году.

"Он уничтожил из станкового пулемета более 30 фашистов": история ветерана Михаила Феоктистова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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