2020-03-30T12:25:52+03:00
Общество

"Прадедушка был очень дисциплинированным, смелым бойцом": история ветерана Федора Сергеева

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана Федора СергееваИстория ветерана Федора Сергеева
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В Великой Отечественной войне участвовал мой прапрадедушка Сергеев Фёдор Васильевич. Он родился в 1919 году в селе Обильное в Калмыцкой АССР. Там он прожил всю жизнь до и после войны. У него было своё хозяйство. Я не знала дедушку, но о нём много рассказывают мама и бабушка.

Я знаю, что на войну его призвали в 1941 году. Думаю, он пошел на нее с радостью. Первоначально он служил под Москвой, потом был переведен на Дальний Восток. Войну он прошел сначала до конца. Без серьезных ранений, а главное - вернулся живым.

Прадедушка был очень дисциплинированным, смелым бойцом. В тоже время он был очень скромным человеком.

Прадедушка был очень дисциплинированным, смелым бойцом. В тоже время он был очень скромным человеком.

У него много наград. У нас сохранились фотографии, где его мундир полностью увешан орденами. Главная награда - орден Отечественной войны II степени. Говорят, прадедушка был очень дисциплинированным, смелым бойцом. В тоже время он был очень скромным человеком. Мне говорили, что он ничего не рассказывал о войне. Считал, что нам не нужно знать, что пришлось испытать людям в то время.

Дедушка прожил долгую жизнь, и, наверное, счастливую жизнь. Он умер в 1993 году. Если бы он был рядом, я бы сказала ему «Спасибо за мир во всем мире!».

"Прадедушка был очень дисциплинированным, смелым бойцом": история ветерана Федора Сергеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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