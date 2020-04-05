2020-04-05T21:45:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 6 апреля 2020 года: больше двух тысяч под наблюдением, новых заболевших нет

Рассказываем самые важные последние новости про коронавирус в Оренбурге на 6 апреля 2020 года
Михаил ГОРЮНОВ
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Полиция следит за теми, кто нарушает режим самоизоляцииПолиция следит за теми, кто нарушает режим самоизоляцииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Режим самоизоляции в Оренбуржской области установлен до 12 апреля. Глава региона Денис Паслер отмечает, что к работе в этот период допускаются не отдельные предприятия, а компании из целого перечня отраслей. Эти и другие новости про коронавирус в Оренбурге на 6 апреля 2020 года читайте в материале "Комсомольской правды".

5 апреля в Оренбуржье не было выявлено новых случаев заболевания COVID-19. Официально подтвержденных фактов по-прежнему 12. Еще 11 диагнозов - предварительные.

21 пациент находится в стационаре, все получают лечение. 4 - в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно. Один пациент выписан по выздоровлению, 4 человека готовятся к выписке в ближайшее дни - проходят обследование для получения двукратных отрицательных результатов.

Отметим, что всего на текущий момент под наблюдением медицинских работников находятся 2 419 человек. 93 человека, прибывшие из-за рубежа, с клиникой ОРВИ находятся в инфекционных стационарах в боксированных палатах. Результат анализов на коронавирус у всех отрицательный за исключением подтверждённых случаев.

Подробную информацию по всем вопросам, связанным с ситуацией по коронавирусу, можно получить по единому телефону горячей линии - 8 800 302 50 50.

Что касается тех, кому завтра на работу, то к деятельности допускаются только организации, которые строгого соблюдают требования к выполнению рабочего процесса: речь идет о регулярной дезинфекции служебных помещений, обеспечении работников средствами индивидуальной медицинской защиты, входного фильтра и ряда других условий, перечисленных в соответствующем указе.

Подробнее об отраслях, представителям которых можно выходить на работу, можно почитать на сайте местного правительства. Список довольно обширный.

В администрации Оренбурга напоминают, что ограничена работа столовых, ресторанов, кафе. Под запретом массовые мероприятия. Но, как показывает практика последних дней, праздничные банкеты и поминальные обеды с большим количеством людей все же проводятся за закрытыми дверями. Это неправильно. Еще одна нехорошая тенденция - аренда загородных коттеджей, где собирается много гостей.

В городском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией еще раз потребовали не допускать подобного. Среди участников вечеринки может оказаться носитель коронавируса - это приведет к массовому распространению заболевания. Власти призывают горожан перенести такие события на более поздний срок. Режим самоизоляции необходимо соблюдать. Сейчас не время для встреч с друзьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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