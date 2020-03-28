«Сначала никто не обращал внимания на запреты: экс-самарчанка рассказала, как переживает карантин по коронавирусу в Италии

Ксения переехала в Италию из Самары в 2017 году. Сейчас наша бывшая соотечественница вместе со всей страной переживает карантин по коронавирусу и рассказала читателям «Комсомолки», почему вирус так быстро распространился по Италии, как живут итальянские города в режиме самоизоляции, и каких ошибок можно было бы избежать, чтобы не допустить эпидемию.

«Главная ошибка – карантин ввели не сразу»

- Мы все сначала тут думали, что вирус нас не коснется. Люди всегда так думают. Ну вирусы и вирусы, они всегда есть, люди всегда болеют. Я не смотрю телевизор, новости читаю в Фейсбуке. Да, видела, что Китай закрывает границы, какие-то новости доходили, но всерьез не воспринимали. Люди отреагировали, только когда начались официальные заявления наших политиков по ТВ. Карантин ввели не сразу, и это было ошибкой, надо было сразу же объявить север красной зоной.

Поначалу никто не обращал внимания на запреты и карантины. 95% итальянцев завтракают не дома, а в барах, кафе, пьют кофе с круассанами, и только потом идут на работу. Старики так вообще не заходят домой целыми днями, гуляют, общаются. Это очень общительная нация, при встрече даже малознакомые обязательно расцелуют друг друга в обе щеки. И они как гуляли, так и продолжали гулять, тем более, что зима была теплой, до 15 градусов днем.

А когда все жестко начали закрывать, все, кто уехал на промышленный север на заработки, рванули обратно домой, на юг. Не захотели пережидать карантин на съемных квартирах. И привезли с собой на юг вирус.

Никто здесь не знает, сколько на самом деле человек умирает от коронавируса, невозможно разобрать, от чего именно умер тот или иной пожилой человек – от нового вируса, от патологий, которые были до этого, или просто от стресса. Врачам некогда делать вскрытие, рук не хватает, умерших просто кремируют. Италия – здоровая нация, у них нет столько поликлиник и больниц, как в России, много долгожителей. Они и стали главной жертвой вируса, тем более, что старики привыкли жить в семье, всегда быть рядом с родными и близкими, и отрыв от семьи стал для них дополнительным стрессом. А еще дополнительному риску оказались подвержены курильщики, так что, если вы курите – самое время бросать.

Все научились мыть руки

Сейчас карантин соблюдают все, даже в маленьких городках, люди не подходят близко друг к другу. Люди все шьют маски, используют их, многие надевают перчатки. Раньше не принято снимать уличную обувь в квартире, так как везде чисто. Сейчас все стали разуваться дома, чтобы обезопасить себя. Все поддерживают друг друга, поют песни на балконах вместе с соседями, такой дух объединения, конечно, впечатляет.

Я сама сейчас в бракоразводном процессе и уехала из Рима в маленький туристический городок Нептуна. Сняла квартиру, собиралась искать работу, но сейчас с ней, конечно, очень туго, все закрыто. Надежда только на то, что когда карантин закончится, итальянцы будут отдыхать на своих курортах. Сейчас многие договариваются о рассрочке арендной платы, обычно квартирные хозяева входят в положение, все понимают.

Как только объявили карантин, мы ввели правило – в первую очередь возвращаясь с улицы протирать сотовый телефон. Специально держу для этого в коридоре большую упаковку антибактериальных влажных салфеток. Пришел с улицы, протер телефон, вымыл руки и еще раз протер. То же самое с зажигалками, со всем, что ты используешь и на улице, и дома. Продукты, которые приносим из магазина, перекладываем в чистые пакеты, грязные утилизируем. Если продукты в упаковке – моем упаковку, ведь кассир трогает и деньги и продукты, а деньги это вообще самое грязное, что может быть. Руки тоже все научились мыть правильно, вместе с запястьями, вымывая под ногтями. В целом все необходимое для жизни есть. В магазины может выходить один человек из семьи, заполнив определенный документ – откуда и куда ты идешь. В Риме в магазинах очереди, но в маленьких городах очередей нет, все товары на полках, производство все работает.

Я призываю самарцев не паниковать, заняться своим здоровьем и иммунитетом, ответственно отнестись к карантину и проявить заботу о пожилых родственниках. Они в группе риска, помогите им!