Случайно подожгли елку: в Самарской области полицейские спасли двоих детей из горящей квартиры

На днях полицейским Сергиевского района Самарской области неожиданно пришлось взять на себя роль спасателей. Старшие лейтенанты полиции Евгений Струков и Виталий Трипольский выехали на место происшествия в поселке Сургут, но внезапно заметили густой дым, который вырывался из окон квартиры на первом этаже дома на улице Победы. Не мешкая стражи порядка бросились к горящему зданию.

- Я увидел, что в окне вроде ребенок мелькнул. Окно открыто было, а на нем москитная сетка. Подбежал, услышал детские крики и плач, - вспоминает старший участковый уполномоченный полиции отделения участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних, старший лейтенант полиции Виталий Трипольский.

Огонь охватил комнату на первом этаже дома на улице ПобедыФото: Скриншот с видео

Он сразу же сообщил о пожаре в экстренные службы. Полицейские убрали москитную сетку с окна, и Евгений Струков пробрался в квартиру. Из-за плотной стены дыма ему пришлось постараться, чтобы отыскать детей.

- Кругом был сильный дым, чувствовался жар от огня, видимости вообще не было. Плачущих детей нашел по голосам в углу и передал поочередно через окно Виталию Трипольскому, - рассказывает оперуполномоченный уголовного розыска, старший лейтенант полиции Евгений Струков.

Вскоре после этого на место прибыли пожарные. Они потушили пламя. По данным медиков, дети не пострадали. В дальнейшем выяснилось, что это именно ребята случайно устроили пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, мальчик 2012 года рождения и его 5-летняя сестра игрались с зажигалкой.

- Мы подожгли бумажку. Когда она сильно начала гореть, мы случайно ее отпустили. Бумажка упала на пакет с искусственной елкой, и все загорелось, - говорит мальчик.

Мама детей до сих пор с содроганием вспоминает случившеесяФото: Скриншот с видео

Ребята попытались потушить огонь самостоятельно, но у них ничего не вышло. Они испугались и спрятались в коридоре. К слову, на следующий день после спасения малыши уже совсем забыли о пережитом страхе. А вот их мама все еще с дрожью вспоминает случившееся. Женщина очень благодарна полицейским, которые спасли самое дорогое, что у нее есть, - детей.

О героическом поступке Виталия Трипольского и Евгения Струкова уже сообщили руководству ГУ МВД по Самарской области. Полицейских решили поощрить за их самоотверженность.