2020-04-05T00:42:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 5 апреля 2020 года: дезинфекция автобусов и онлайн-уроки для детей от ГИБДД

Рассказываем самые важные последние новости про коронавирус в Тольятти на 5 апреля 2020 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Общественный транспорт в Тольятти ежедневно дезинфицируют по 2-6 раз в день / Фото: администрация ТольяттиОбщественный транспорт в Тольятти ежедневно дезинфицируют по 2-6 раз в день / Фото: администрация Тольятти
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В Тольятти, как и по всей Самарской области, до 12 апреля продлили режим полной самоизоляции. Вместе с тем сотрудники некоторых местных предприятий с понедельника снова вернутся на работу. Губернатор расширил список компаний, которым будет разрешено работать в период самоизоляции. Пока же в Автограде активно трудятся медики, полицейские и сотрудники служб благоустройства. Как город живет в режиме ограничений — в нашем материале. Рассказываем самые последние новости про коронавирус в Тольятти на 5 апреля 2020 года.

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Автограде за последние сутки выявлено не было. Ранее из больницы выписали парня, который был первым, у кого в Автограде нашли опасное заболевание. Вместе с ним выздоровели еще несколько человек. Все они сейчас чувствуют себя хорошо.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, в Тольятти ежедневно дезинфицируют около 500 единиц общественного транспорта. По данным городской мэрии, с периодичностью от 2 до 6 раз в день специалисты обрабатывают 112 автобусов, 64 троллейбуса и 320 маршруток. Запасов необходимых дезинфицирующих средств на транспортных предприятиях достаточно.

Также в городе постоянно проводят проверки точек общественного питания, кафе, баров и ресторанов. Их работу временно приостановили, однако ежедневно сотрудники администрации Тольятти, полиции и Роспотребнадзора выявляют заведения, которые игнорируют запрет. Нарушителей берут под особый контроль.

Сотрудники ГИБДД Тольятти подключились к всемирному флешмобу «Мы работаем ради вас, останьтесь дома ради нас». Полицейские призывают горожан соблюдать режим самоизоляции, не выходить из дома без веской причины, а также максимально ограничить передвижение по дорогам.

Кроме того, сотрудники ГИБДД начали проводить онлайн-уроки по безопасности дорожного движения для детей на самоизоляции. В ходе занятия дорожные полицейские разбирают со школьниками правила безопасного движения для велосипедистов и пешеходов, а также рассматривают с детьми безопасные маршруты из дома в школу. Также стражи порядка ведут уроки и для дошкольников. Малышам они рассказывают о поездках на авто до детского сада: где в машине безопаснее всего и почему важно пристегиваться в детском кресле. Как можно записать детей на онлайн-урок от полицейских, смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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