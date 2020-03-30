«Ты нам нужен»: самарский застройщик подарил горожанам яркие маски для лица.

Наталья Княжна Савина и Дмитрий Ткаченко по достоинству оценили приятный бонус и заботу от застройщика

"Спасибо за заботу"

Очень важный и нужный в современной обстановке подарок получили жители Самары на прошлой неделе от компании "Финстрой" - застройщика "Новой Самары". Яркие и красивые маски для лица с интересными слоганами стали приятным сюрпризом для взрослых и детей. Получить их смогли, например, посетители парка им. Гагарина.

- Отличная маска, прямо под цвет куртки. Даже в средствах для безопасности девушке хочется быть красивой, - признается студентка Наталья Ивлеева. Она сейчас старается проводить больше времени дома, но свежим воздухом выходит подышать в парк, гуляет в одиночестве, по аллеям, подальше от людей.

Приятные подарки достаются всем: мальчишки лет восьми тут же делают селфи, чтобы похвастаться перед друзьями. Маски берут молодые родители с коляской. Просят еще, про запас. Женщина с девочкой-подростком также рады презенту.

- Конечно, сейчас лучше посидеть дома, но ведь ситуации бывают разные. И в магазин нужно выйти, и за лекарствами. Поэтому подарок очень своевременный, - благодарит самарчанка строителей.

Средства индивидуальной зашиты многоразовые. А еще яркие и необычные: на белых, желтых и зеленых масках – логотип "Новой Самары" и жизнерадостные лозунги. Например, «Ты нам нужен!». Основная цель акции – напомнить горожанам: трудности пройдут, а пока важно проявлять внимание к близким и коллегам, заботиться об их здоровье.

В первую очередь в компании "Финстрой" поддержали" своих клиентов - посетителей офисов.

"С нами безопасно"

Всего за первые три дня акции горожанам раздали более двух тысяч масок. И, конечно же в первую очередь в компании "Финстрой" поддержали" своих клиентов - посетителей офисов.

- Компания «Финстрой» постоянно радует своих покупателей различными акциями и подарками. Этой весной мы дарим всем покупателям очень веселые и яркие маски для того, чтобы вы могли прийти и безопасно купить квартиру в нашем микрорайоне «Новая Самара». Будем рады вам помочь в покупке недвижимости, - рассказала менеджер отдела продаж ООО «Финстрой» Анастасия Дмитренко.

Подобная забота, конечно же, покупателей тронула.

- Мы покупаем свою первую квартиру, - рассказывает молодая мама Валентина Беляева. – Очень долго выбирали микрорайон с хорошей инфраструктурой, планировку. В «Новой Самаре» впервые побывали случайно: были в гостях у друзей. Очень понравились просторные коридоры и кухни, дворы с детскими площадками. И вот сегодня приехали оформлять сделку – завершим важное дело и постараемся не выходить из дома, чтобы не подвергать опасности и себя, и соседей. Приятно, что застройщик, понимая сложившуюся ситуацию, о нас заботится, поддерживает.

Плотные, но легкие и не стесняющие дыхание маски примерили и известные клиенты салона. Телевизионный журналист и продюсер Наталья Княжна Савина и популярный ведущий и блогер Дмитрий Ткаченко по достоинству оценили маленький бонус и заботу от застройщика. В их профессии, подразумевающей постоянное общение с людьми, безопасность на первом месте.

- Я каждый день встречаюсь с большим количеством народа: провожу мероприятия, участвую в съемках. Мне это средство защиты пригодится. Княжна рекомендует! – говорит Наталья Савина.

Необычные маски получили и посетители парка им. Гагарина.

Не откладывайте новоселье!

Следующая неделя в стране объявлена выходной, но в компании "Финстрой" по-прежнему ждут горожан. Стройка не будет замирать ни на миг, ведь жители ждут своих квартир и мечтают о новоселье.

Да и отказываться от приобретения недвижимости сейчас точно не стоит: цены крайне привлекательные, а получить все консультации можно и онлайн, и по телефону. А вся необходимая информация есть на сайте компании. Ну а в офисе всех посетителей обязательно встретят приветливые менеджеры и, конечно же, средства защиты - вместе безопаснее!

Спасибо друзьям!

"Комсомолка" под защитой

Свою порцию масок получила и вся редакция "Комсомолки"! На неделе, которую объявили в России выходной, журналисты будут трудиться не переставая, чтобы жители региона первыми вместе с нами узнавали самые достоверные и свежие новости. И теперь все журналисты и менеджеры под защитой, благодаря нашим друзьям из компании "Новая Самара". Вместе точно легче!