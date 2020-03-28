2020-03-30T12:07:47+03:00
Общество

"Бабушка была сильная духом женщина": история ветерана Татьяны Щербаковой

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана Татьяны ЩербаковойИстория ветерана Татьяны Щербаковой
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В моей семье принимала участие в Великой Отечественной войне бабушка, Щербакова Татьяна Михайловна. Она была лейтенантом медицинской службы. На войне долгое время находилась в передвижном военном госпитале, который находился на территории Беларуси, Польши и Германии.

Когда началась война, моей бабушке было всего лишь 17 лет. Она только-только окончила Куйбышевскую фельдшерско-акушерскую школу, а после сразу пошла добровольцем на войну.

Бабушка была сильная духом женщина. Я думаю, для неё это было важно - принять участие в защите Родины, в спасении раненых бойцов. Это был её долг. Что происходило с ней в военные годы, я знаю с рассказов родственников и самой бабушки.К большому сожалению, у нас нет ни одного письма, возможно, они и были, но не сохранились точно. Бабушка вернулась с войны живая и здоровая, поэтому никому не было никакого дела до писем.

С 1941 по 1945 года бабушки практически не бывало дома, родственники её не видели. Она рассказывала, что было невыносимо тяжело работать. Бабушка служила операционной медицинской сестрой в военно-передвижном госпитале. Его передвижение шло со стороны СССР к Западу, в европейскую часть. Она неоднократно участвовала в прямых переливаниях крови, в сложнейших операциях, тем самым спасала раненых бойцов. Только представьте, сколько тогда жизней она смогла спасти.

После войны до 1947 года бабушка осталась работать в Дрездене.

После войны до 1947 года бабушка осталась работать в Дрездене.

Я очень часто задумывалась над тем, что чувствовала бабушка, как же на неё повлияли эти годы. Мне кажется, люди, прошедшие войну становятся абсолютно другими. Ведь такие страшные события оставляют на каждом человеке свой отпечаток. Это тяжёлый груз, который людям приходится нести до конца своей жизни. Однако бабушка старалась принять всё то, что с ней произошло, поэтому она не избегала рассказов о войне, даже гордилась тем, что была участником такого исторического события и принесла пользу Родине. Она не ставила крест на своих воспоминаниях, ведь были и светлые моменты в эти годы. Бабушка рассказывала очень интересные вещи, я очень любила ее рассказы, это осталось одним из самых запоминающихся воспоминаний моего детства.

После войны до 1947 года бабушка осталась работать в Дрездене. Она стала старшей операционной сестрой, очень ценилась среди сотрудников. Её уважали пациенты и коллеги. Награждена медалями, грамотами и орденами. Сейчас ее уже нет в живых, но все награды мы бережно храним, они не дают забыть о бабушке и о её подвигах. Мы очень гордимся ей. Сейчас я бы сказала своей бабушке, что очень скучаю по ней. Она была одним из самых важных людей в моей жизни, занимала в ней особое место. Мне хотелось бы во многом на неё походить, честно говоря. Еще хотелось бы выразить уважение за то, что она в столь юном возрасте, принимала такое огромное участие в годы Великой Отечественной.

"Бабушка была сильная духом женщина": история ветерана Татьяны Щербаковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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