2020-04-01T07:47:34+03:00
Коронавирус Covid-19

«Клиентов нет, а обязательства - есть»: как работают самарские предприниматели в период самоизоляции из-за коронавируса

Как договориться с арендодателем, что делать с персоналом и как самарские предприниматели пытаются удержаться на плаву в период самоизоляции из-за коронавируса с 28 марта 2020
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Самарскому бизнесу пришлось приспосабливаться к новым реалиям работыСамарскому бизнесу пришлось приспосабливаться к новым реалиям работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Начиная с 28 марта самарский бизнес вместе со всей страной живет в новых реалиях. Закрыты торговые центры, кафе, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты и многие другие заведения, большинство сотрудников коммерческих компаний отправились на вынужденные каникулы. Менять принципы работы пришлось всем самарским предпринимателям в период самоизоляции и ограничения. Нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля для бизнесменов оказалась неприятным сюрпризом, ведь, несмотря на налоговые послабления, им предстоит потерять немало денег.

Уже понятно, что коронавирусный карантин серьезно ударит по туристическому и гостиничному бизнесу. Но так или иначе перестроить свои процессы пришлось и другим отраслям. Бизнесмены рассказали изданию «КП-Самара», что изменилось в их работе в новых условиях самоизоляции и карантина из-за коронавируса в Самаре в 2020 году.

Вместо свежего молока многие предпочли закупать гречку впрок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместо свежего молока многие предпочли закупать гречку впрокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Вместо молока люди кинулись покупать гречку»

Роман Муковнин, директор АО «Красноярское молоко» (ТМ «Красава)

- Последствия пандемии на себе уже ощутили, конечно. Ряд наших клиентов пока закрылись, ушли в отпуск крупные промышленные предприятия, которые мы кормили, например, «АвтоВАЗ», приостановили работу комбинаты школьного питания, которым мы также поставляли молочную продукцию. У части розничных покупателей изменилось потребительское поведение. Мы производим живую продукцию с небольшим сроком годности, а люди кинулись закупать то, что хранится долго, крупы, макароны, растительное масло. Но мы надеемся, что отток покупателей – явление временное, в таком режиме работаем всего неделю, и пока рано делать выводы. Надеюсь, что люди запаслись гречкой и теперь снова начнут пить молоко. Конечно, мы думаем о снижении издержек предприятия, но понимаем свою ответственность перед сотрудниками и их семьями, поэтому пока речи о сокращениях не идет. По сути сейчас у всех производителей одна главная интрига – мы выйдем с выходной недели на работу или уйдем на жесткий карантин. В зависимости от этого и будем думать, как быть дальше.

С поставками сырья у нас пока все нормально. Но, учитывая опыт молочной отрасли других стран, например, США или Германии, можно прогнозировать, что если общее число заболевших по стране превысит 20-30%, то могут возникнуть сложности с логистикой – если все одновременно уйдут на больничный, то какое-то время просто некому будет садиться за руль молоковозов. Возможно, со стороны министерства сельского хозяйства нужно заранее проработать меры на случай такой ситуации.

Заведения общепита или закрылись, или работают на доставку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заведения общепита или закрылись, или работают на доставкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Доставкой бросились заниматься все, кому не лень»

Дмитрий Огиванов, собственник сети столовых «Тарелка»

- Две недели подряд рынок общепита падал, а с выходных мы, как и все, закрылись и сидим на карантине. И главный вопрос для всей отрасли сейчас в продолжительности карантина и сценарии выхода из этого кризиса. Одна из главных проблем у всех – закредитованность бизнеса. Клиентов нет, а обязательства и текущие платежи – есть. Да, сейчас говорят про «кредитные каникулы», но как это будет воплощаться в жизнь, пока непонятно, инициативу пока поддержали не все банки. То же самое по отсрочке от налогов – списка отраслей, которых это коснется, мы пока не увидели и не знаем, есть ли там предприятия общепита. С арендой немного проще – соответствующее постановление правительства дает основание считать пандемию коронавируса форс-мажором, и Торгово-промышленная палата уже начала выдавать справки предпринимателям, пострадавшим от карантина. Эти справки должны помочь нам согласовать арендные каникулы с собственниками помещений. Хотя с другой стороны мы прекрасно понимаем, что собственники офисных и бизнес-центров тоже имеют обязательства по платежам и кредитам.

Нам говорят, мол, переориентируйтесь на доставку, но это не панацея. Расходную часть она не покроет, особенно учитывая, что рынок доставки тоже падает, спрос в этом сегменте упал, и ринулись в него все, кому не лень.

О последствиях карантина для отрасли общепита пока рано говорить, но уже можно прогнозировать, что он вряд ли сможет восстановиться и будет прежним. Некоторые аналитики говорят, что выживет только 30% кафе. Так это или нет, пока сложно сказать, но уже понятно, что потребительское поведение и бюджеты клиентов изменятся. Наиболее востребованными будут демократичные, практичные форматы, а вот в сегменте выше среднего хозяевам заведений нужно будет постараться, чтобы удивить и завлечь клиентов.

Строители временно заморозили работу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Строители временно заморозили работуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Обязательства перед дольщиками никто не отменял»

Шамиль Хисамутдинов, генеральный директор строительной компании «Элри»:

- Наша строительная компания в полном составе ушла на выходную неделю, сидим, самоизолируемся. В общей сложности вместе с компаниями-подрядчиками, которые у нас на двух объектах работают, отдыхать ушли около 300 человек. Если карантин продлится заявленную неделю, то на строительной отрасли это существенно не отразится, спокойно заплатим людям зарплату и за простой. А вот если вынужденно не будем работать, например, месяц, то такая финансовая нагрузка для застройщика уже будет очень ощутимой.

Но самое главное – это наши обязательства перед дольщиками, их никто не отменял. Мы должны сдать дома к 15 июня, и потеря времени в такой ситуации, конечно, играет огромную роль. Для строительной отрасли коронавирус, к сожалению, не входит в число форс-мажорных обстоятельств. То же касается и налогов – пока неизвестно, кому именно дадут послабления, но, скорее всего, в список попадут турфирмы, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг. Строительной отрасли это вряд ли коснется. А ведь от благополучия строителей прямо или косвенно зависят многие другие отрасли, в том числе производство стройматериалов, металлургия, легкая промышленность.

Близкого контакта с клиентами риэлторы нынче избегают Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Близкого контакта с клиентами риэлторы нынче избегаютФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Самоизолировались и готовим видеообзоры»

Юлия Овечкина, генеральный директор агентства недвижимости «Огни Самары», вице-президент Поволжской гильдии риелторов

- На работе риэлторов карантин и самоизоляция отразились меньше, чем, например, на предприятиях сферы услуг. Да, мы закрыли офисы, но продолжаем работать дистанционно – консультируем клиентов, подбираем варианты, проводим электронные сделки, сейчас есть такая возможность. Пока главная сложность – в показах квартир клиентам. Некоторые риелторы не готовы выходить из дома в период самоизоляции вообще, другие готовы сделать исключения и с соблюдением всех мер предосторожности организовать показ квартиры потенциальным покупателям. Но чтобы максимально исключить риск заражения коронавирусной инфекцией, мы сейчас работаем над подготовкой видеообзоров недвижимости.

Что касается рынка недвижимости в целом, то в ближайшее время, до мая, возможен кратковременный всплеск спроса – те, у кого сейчас, например, одобрена ипотека, будут стараться максимально оперативно завершить сделку. А вот потом рынок, вероятнее всего, ждет спад как минимум до осени.

В "Додо Пицце" можно заказать бесконтактную доставку

В "Додо Пицце" можно заказать бесконтактную доставку

«Ввели бесконтактную доставку и самовывоз»

Дмитрий Троян, директор самарской сети пиццерий «Додо Пицца»

- Мы внимательно следим за развитием ситуации, предпринимаем все необходимые меры безопасности и даже немножко больше, ведь нельзя недооценивать угрозу. С 28 марта по 5 апреля мы закрыли залы наших ресторанов, чтобы избежать скопления большого количества людей и снизить риски. Но оставили возможность заказа на самовывоз или бесконтактной доставки. Вся команда сети пиццерий «Додо Пицца» работает в усиленном режиме. Мы снизили минимальный порог стоимости заказа для бесплатной доставки до 349 рублей. Запустили в продажу на доставку томатный суп с гренками, кофе и молочные коктейли. Также, кроме пиццы, у нас можно заказать по себестоимости воду и молоко, в ближайшем будущем планируем дополнить ассортимент масками и антисептиками. Ну и приятный бонус запустили акцию на пиццу «Цыпленок Ранч» 25 см по очень вкусной цене –– всего 199 рублей на доставку и самовывоз. На наших кухнях действуют серьезные меры безопасности. У каждого сотрудника обязательно есть медкнижка, перед сменой каждому измеряют температуру. Постоянно дезинфицируем все поверхности. На кухне установлены антисептики и бактерицидные лампы. Все сотрудники моют руки перед каждым приготовлением продукта по локоть, а после дезинфицируют антисептиком.

Доставка стала бесконтактной - курьер оставит заказ на сумке у двери, позвонит в дверь и отойдет на три метра, и после этого клиент заберет заказ. Оплатить заказ можно онлайн в приложении или на сайте. Самовывоз – тоже бесконтактный: клиент звонит менеджеру, сообщает номер заказа и отходит от пиццерии. Сотрудник выносит заказ и оставляет его в зоне выдачи. Оплатить также можно онлайн, в терминале картой или оставить наличными без сдачи.

ОФИЦИАЛЬНО

Валерий Фомичев, президент Торгово-Промышленной палаты Самарской области

- Торгово-промышленная палата Самарской области сегодня имеет полномочия выдавать работающим внутри страны предпринимателям заключения о форс-мажорных обстоятельствах, связанных с коронавирусом. Это касается предприятий разных сфер, но обязательно, чтобы они входили в перечень упомянутых в постановлениях Правительства РФ, региона, или муниципалитета. Такое заключение может служить основанием для того, чтобы договориться об арендных каникулах, а также защитить свои права в суде и доказать там невозможность выполнения своих обязательств. Такие справки мы выдаем бесплатно. Звонков очень много, несколько десятков в день. Но я призываю предпринимателей внимательно читать всю документацию на сайте Торгово-Промышленной палаты Самарской области, там указан и список необходимых документов, и какие именно отрасли бизнеса могут воспользоваться таким заключением о форс-мажоре.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Что происходит с малым бизнесом в Самаре из-за коронавируса?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти Самарской области опровергли информацию о ликвидации «Крыльев Советов»
В пруду в Самарской области массово погибла рыба
«Если мы объединимся, тогда все вернется на круги своя»: Миодраг Божович обратился к болельщикам
Дмитрий Азаров рассказал об ограничении въезда в Самару
Дома остались не все: самарец снял с воздуха огромную пробку на въезде в город
В Самаре женщина поругалась со своим знакомым на кухне и зарезала его
Отсрочка по налогам из-за коронавируса в Самаре 2020: какие предприятия получат и на какой период
«Такими масками еще наши прадеды пользовались»: главврач самарской скорой рассказал, почему медики работают в марлевых повязках
Сергей Семенов о самоизоляции в Самаре: «Переживаю за людей, которые работают неофициально»
В Самарской области электрички начнут ходить по измененному графику
«Почта России» рассказала об изменениях в доставке пенсий и пособий жителям Самарской области
В Самарской области участковым врачам и терапевтам выделили почти 100 машин
Главный редактор телекомпании “Терра” - о пропускном режиме на границе Самары: "Водители не понимали, что происходит"
Контроль за соблюдением самоизоляции в Самаре: кто и как будет проводить
«А до больницы как добраться?»: Дмитрий Азаров поработал оператором горячей линии по коронавирусу
В Самаре с коронавирусом госпитализированы двое детей
В Самарской области компанию оштрафовали за нарушение требований экологического надзора