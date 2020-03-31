«Клиентов нет, а обязательства - есть»: как работают самарские предприниматели в период самоизоляции из-за коронавируса

Начиная с 28 марта самарский бизнес вместе со всей страной живет в новых реалиях. Закрыты торговые центры, кафе, рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты и многие другие заведения, большинство сотрудников коммерческих компаний отправились на вынужденные каникулы. Менять принципы работы пришлось всем самарским предпринимателям в период самоизоляции и ограничения. Нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля для бизнесменов оказалась неприятным сюрпризом, ведь, несмотря на налоговые послабления, им предстоит потерять немало денег.

Уже понятно, что коронавирусный карантин серьезно ударит по туристическому и гостиничному бизнесу. Но так или иначе перестроить свои процессы пришлось и другим отраслям. Бизнесмены рассказали изданию «КП-Самара», что изменилось в их работе в новых условиях самоизоляции и карантина из-за коронавируса в Самаре в 2020 году.

Вместо свежего молока многие предпочли закупать гречку впрокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Вместо молока люди кинулись покупать гречку»

Роман Муковнин, директор АО «Красноярское молоко» (ТМ «Красава)

- Последствия пандемии на себе уже ощутили, конечно. Ряд наших клиентов пока закрылись, ушли в отпуск крупные промышленные предприятия, которые мы кормили, например, «АвтоВАЗ», приостановили работу комбинаты школьного питания, которым мы также поставляли молочную продукцию. У части розничных покупателей изменилось потребительское поведение. Мы производим живую продукцию с небольшим сроком годности, а люди кинулись закупать то, что хранится долго, крупы, макароны, растительное масло. Но мы надеемся, что отток покупателей – явление временное, в таком режиме работаем всего неделю, и пока рано делать выводы. Надеюсь, что люди запаслись гречкой и теперь снова начнут пить молоко. Конечно, мы думаем о снижении издержек предприятия, но понимаем свою ответственность перед сотрудниками и их семьями, поэтому пока речи о сокращениях не идет. По сути сейчас у всех производителей одна главная интрига – мы выйдем с выходной недели на работу или уйдем на жесткий карантин. В зависимости от этого и будем думать, как быть дальше.

С поставками сырья у нас пока все нормально. Но, учитывая опыт молочной отрасли других стран, например, США или Германии, можно прогнозировать, что если общее число заболевших по стране превысит 20-30%, то могут возникнуть сложности с логистикой – если все одновременно уйдут на больничный, то какое-то время просто некому будет садиться за руль молоковозов. Возможно, со стороны министерства сельского хозяйства нужно заранее проработать меры на случай такой ситуации.

Заведения общепита или закрылись, или работают на доставкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Доставкой бросились заниматься все, кому не лень»

Дмитрий Огиванов, собственник сети столовых «Тарелка»

- Две недели подряд рынок общепита падал, а с выходных мы, как и все, закрылись и сидим на карантине. И главный вопрос для всей отрасли сейчас в продолжительности карантина и сценарии выхода из этого кризиса. Одна из главных проблем у всех – закредитованность бизнеса. Клиентов нет, а обязательства и текущие платежи – есть. Да, сейчас говорят про «кредитные каникулы», но как это будет воплощаться в жизнь, пока непонятно, инициативу пока поддержали не все банки. То же самое по отсрочке от налогов – списка отраслей, которых это коснется, мы пока не увидели и не знаем, есть ли там предприятия общепита. С арендой немного проще – соответствующее постановление правительства дает основание считать пандемию коронавируса форс-мажором, и Торгово-промышленная палата уже начала выдавать справки предпринимателям, пострадавшим от карантина. Эти справки должны помочь нам согласовать арендные каникулы с собственниками помещений. Хотя с другой стороны мы прекрасно понимаем, что собственники офисных и бизнес-центров тоже имеют обязательства по платежам и кредитам.

Нам говорят, мол, переориентируйтесь на доставку, но это не панацея. Расходную часть она не покроет, особенно учитывая, что рынок доставки тоже падает, спрос в этом сегменте упал, и ринулись в него все, кому не лень.

О последствиях карантина для отрасли общепита пока рано говорить, но уже можно прогнозировать, что он вряд ли сможет восстановиться и будет прежним. Некоторые аналитики говорят, что выживет только 30% кафе. Так это или нет, пока сложно сказать, но уже понятно, что потребительское поведение и бюджеты клиентов изменятся. Наиболее востребованными будут демократичные, практичные форматы, а вот в сегменте выше среднего хозяевам заведений нужно будет постараться, чтобы удивить и завлечь клиентов.

Строители временно заморозили работуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Обязательства перед дольщиками никто не отменял»

Шамиль Хисамутдинов, генеральный директор строительной компании «Элри»:

- Наша строительная компания в полном составе ушла на выходную неделю, сидим, самоизолируемся. В общей сложности вместе с компаниями-подрядчиками, которые у нас на двух объектах работают, отдыхать ушли около 300 человек. Если карантин продлится заявленную неделю, то на строительной отрасли это существенно не отразится, спокойно заплатим людям зарплату и за простой. А вот если вынужденно не будем работать, например, месяц, то такая финансовая нагрузка для застройщика уже будет очень ощутимой.

Но самое главное – это наши обязательства перед дольщиками, их никто не отменял. Мы должны сдать дома к 15 июня, и потеря времени в такой ситуации, конечно, играет огромную роль. Для строительной отрасли коронавирус, к сожалению, не входит в число форс-мажорных обстоятельств. То же касается и налогов – пока неизвестно, кому именно дадут послабления, но, скорее всего, в список попадут турфирмы, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг. Строительной отрасли это вряд ли коснется. А ведь от благополучия строителей прямо или косвенно зависят многие другие отрасли, в том числе производство стройматериалов, металлургия, легкая промышленность.

Близкого контакта с клиентами риэлторы нынче избегаютФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Самоизолировались и готовим видеообзоры»

Юлия Овечкина, генеральный директор агентства недвижимости «Огни Самары», вице-президент Поволжской гильдии риелторов

- На работе риэлторов карантин и самоизоляция отразились меньше, чем, например, на предприятиях сферы услуг. Да, мы закрыли офисы, но продолжаем работать дистанционно – консультируем клиентов, подбираем варианты, проводим электронные сделки, сейчас есть такая возможность. Пока главная сложность – в показах квартир клиентам. Некоторые риелторы не готовы выходить из дома в период самоизоляции вообще, другие готовы сделать исключения и с соблюдением всех мер предосторожности организовать показ квартиры потенциальным покупателям. Но чтобы максимально исключить риск заражения коронавирусной инфекцией, мы сейчас работаем над подготовкой видеообзоров недвижимости.

Что касается рынка недвижимости в целом, то в ближайшее время, до мая, возможен кратковременный всплеск спроса – те, у кого сейчас, например, одобрена ипотека, будут стараться максимально оперативно завершить сделку. А вот потом рынок, вероятнее всего, ждет спад как минимум до осени.

В "Додо Пицце" можно заказать бесконтактную доставку

«Ввели бесконтактную доставку и самовывоз»

Дмитрий Троян, директор самарской сети пиццерий «Додо Пицца»

- Мы внимательно следим за развитием ситуации, предпринимаем все необходимые меры безопасности и даже немножко больше, ведь нельзя недооценивать угрозу. С 28 марта по 5 апреля мы закрыли залы наших ресторанов, чтобы избежать скопления большого количества людей и снизить риски. Но оставили возможность заказа на самовывоз или бесконтактной доставки. Вся команда сети пиццерий «Додо Пицца» работает в усиленном режиме. Мы снизили минимальный порог стоимости заказа для бесплатной доставки до 349 рублей. Запустили в продажу на доставку томатный суп с гренками, кофе и молочные коктейли. Также, кроме пиццы, у нас можно заказать по себестоимости воду и молоко, в ближайшем будущем планируем дополнить ассортимент масками и антисептиками. Ну и приятный бонус запустили акцию на пиццу «Цыпленок Ранч» 25 см по очень вкусной цене –– всего 199 рублей на доставку и самовывоз. На наших кухнях действуют серьезные меры безопасности. У каждого сотрудника обязательно есть медкнижка, перед сменой каждому измеряют температуру. Постоянно дезинфицируем все поверхности. На кухне установлены антисептики и бактерицидные лампы. Все сотрудники моют руки перед каждым приготовлением продукта по локоть, а после дезинфицируют антисептиком.

Доставка стала бесконтактной - курьер оставит заказ на сумке у двери, позвонит в дверь и отойдет на три метра, и после этого клиент заберет заказ. Оплатить заказ можно онлайн в приложении или на сайте. Самовывоз – тоже бесконтактный: клиент звонит менеджеру, сообщает номер заказа и отходит от пиццерии. Сотрудник выносит заказ и оставляет его в зоне выдачи. Оплатить также можно онлайн, в терминале картой или оставить наличными без сдачи.

ОФИЦИАЛЬНО

Валерий Фомичев, президент Торгово-Промышленной палаты Самарской области

- Торгово-промышленная палата Самарской области сегодня имеет полномочия выдавать работающим внутри страны предпринимателям заключения о форс-мажорных обстоятельствах, связанных с коронавирусом. Это касается предприятий разных сфер, но обязательно, чтобы они входили в перечень упомянутых в постановлениях Правительства РФ, региона, или муниципалитета. Такое заключение может служить основанием для того, чтобы договориться об арендных каникулах, а также защитить свои права в суде и доказать там невозможность выполнения своих обязательств. Такие справки мы выдаем бесплатно. Звонков очень много, несколько десятков в день. Но я призываю предпринимателей внимательно читать всю документацию на сайте Торгово-Промышленной палаты Самарской области, там указан и список необходимых документов, и какие именно отрасли бизнеса могут воспользоваться таким заключением о форс-мажоре.

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