2020-03-30T19:25:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим полной самоизоляции в Татарстане 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Узнали как будет действовать и до какого числа продлится режим полной самоизоляции в Татарстане в 2020 году
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Жителей Татарстана посадят под замок по домам. Следить за порядком будет полицияЖителей Татарстана посадят под замок по домам. Следить за порядком будет полицияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Режим полной самоизоляции в Татарстане введен с 30 марта 2020 года. Решение принял президент Татарстана Рустам Минниханов и о нем населению сообщили руководители оперативного штаба. На заседании стало известно, до какого числа продлится и как будет действовать режим полной самоизоляции в Татарстане. Рассказываем самые важные подробности.

Кто должен оставаться дома?

Режим действует с 30 марта до особого распоряжения президента республики Татарстан. А он даст это распоряжение, когда эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Режим полной самоизоляции действует для всех, кто не занят на предприятиях непрерывного производственного цикла. Тех, кто не соблюдает правила, будут отслеживать на улицах полицейские. Работу предприятий будет контролировать Роспотребнадзор.

Порядок выхода из дома во время всеобщей самоизоляции

Его доведут до граждан Татарстана в течение ближайших дней. На это правительству дали 1-2 дня. Точно известно, что ходить на работу смогут работники больниц, аптек, продовольственных магазинов, предприятий непрерывного цикла.

Интересно, что рыбакам и охотникам разрешат поодиночке заниматься своим любимым делом.

Как будет работать транспорт во время всеобщей самоизоляции

Во время всеобщей самоизоляции не будет работать межмуниципальный транспорт, не будут осуществляться перевозки пассажиров и багажа.

Городской транспорт продолжит работу, только с меньшей интенсивностью. Будут работать также такси. Электропоезда в сторону Арска и Свияжска будут ездить только утром и вечером.

На усиленный режим работы перейдут силовые структуры. Следить за всеми гражданами будут сотрудники Роспотребнадзора и полиции.

Регламент действий во время полной самоизоляции

Когда его разработают, будет понятно, что должен сделать гражданин для того, чтобы пойти за продуктами, за лекарствами. А также власти пропишут, по каким еще причинам человек может оказаться на улице. Это может быть следование на работу или же прогулка с собакой, или же занятия спортом - в одиночестве и не больше определенного времени.

Получить продукты и предметы первой необходимости, а также лекарства смогут все жители Татарстана. Уже организована доставка продуктов, готовых блюд и дистанционная торговля.

Помощь для пенсионеров и инвалидов придет, если они позвонят по телефону 8-800-200-34-11.

Штрафы за нарушение режима полной самоизоляции в Татарстан

За нарушение режима граждан ждут штрафы от 100 до 500 рублей. Если кто-то заразит другого человека, нарушителя режима ждет уголовная ответственность. Штрафы могут увеличить в ближайшие дни.

Выезжать за пределы региона жителям Татарстана можно. Но этого делать не рекомендовали, особенно выделили такие регионы как Санкт-Петербург и Москва и область. На внутренних рейсах в аэропортах будут мерить температуру всем пассажирам. Теперь карантин рекомендуют соблюдать всем, кто приехал на территорию республики.

Напомним, что ввести режим полной самоизоляции в республике Татарстан, также как и в других регионах, рекомендовал сегодня премьер Михаил Мишустин. Он призвал работать на опережение и минимизировать распространение вируса.

Сегодня в Татарстане зафиксировано 13 заболевших коронавирусом Один человек выпиан из больницы. Состояние пациентов удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Эксперт рассказал "Комсомолке" о лекарствах против коронавируса
В Тольятти полицейские устроили погоню за пьяным водителем на иномарке
Режим полной самоизоляции в Оренбургской области: введут ли в городе из-за коронавируса?
Студентов самарского аграрного вуза отправили на родину в Казахстан
Можно ли ездить на работу в Татарстане в период самоизоляции
Дмитрий Азаров проверил, как в самарских ТЦ ведут борьбу с коронавирусом
Жительница Украины, заразившая односельчан коронавирусом, просит, чтобы ее с детьми не сжигали
«Береженого бог бережет»: Владимир Путин просит россиян серьезно отнестись к борьбе с коронавирусом
ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса
В Самарской области руководители завода не выплатили своим работникам зарплату на сумму в 3 миллиона рублей
Заезжий угонщик: в Самарской области объявился автомобильный вор из Оренбурга
Нормально изолировались: «Яндекс» похвалил самарцев за домоседство
В Самаре на Южном шоссе снизили разрешенную скорость движения
В Самаре убирают воду с дорог и латают ямы
Самарская ракета на день станет синей
В Самарской области нашли 12 кг незаконной колбасы
Как будут работать социальные службы в Самарской области с 28 марта по 5 апреля
Билайн вместе с «АльфаСтрахование» запустили онлайн-продажи полиса от коронавируса
Пожилых людей на самоизоляции в Самаре накормят едой из Курумоча
Режим полной самоизоляции в Самаре: введут ли в городе из-за коронавируса?
В России за сутки выявили еще 302 случая заражения коронавирусом
Комендантский час в Самаре: введут ли из-за коронавируса в городе?