Режим полной самоизоляции в Татарстане 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

Режим полной самоизоляции в Татарстане введен с 30 марта 2020 года. Решение принял президент Татарстана Рустам Минниханов и о нем населению сообщили руководители оперативного штаба. На заседании стало известно, до какого числа продлится и как будет действовать режим полной самоизоляции в Татарстане. Рассказываем самые важные подробности.

Кто должен оставаться дома?

Режим действует с 30 марта до особого распоряжения президента республики Татарстан. А он даст это распоряжение, когда эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. Режим полной самоизоляции действует для всех, кто не занят на предприятиях непрерывного производственного цикла. Тех, кто не соблюдает правила, будут отслеживать на улицах полицейские. Работу предприятий будет контролировать Роспотребнадзор.

Порядок выхода из дома во время всеобщей самоизоляции

Его доведут до граждан Татарстана в течение ближайших дней. На это правительству дали 1-2 дня. Точно известно, что ходить на работу смогут работники больниц, аптек, продовольственных магазинов, предприятий непрерывного цикла.

Интересно, что рыбакам и охотникам разрешат поодиночке заниматься своим любимым делом.

Как будет работать транспорт во время всеобщей самоизоляции

Во время всеобщей самоизоляции не будет работать межмуниципальный транспорт, не будут осуществляться перевозки пассажиров и багажа.

Городской транспорт продолжит работу, только с меньшей интенсивностью. Будут работать также такси. Электропоезда в сторону Арска и Свияжска будут ездить только утром и вечером.

На усиленный режим работы перейдут силовые структуры. Следить за всеми гражданами будут сотрудники Роспотребнадзора и полиции.

Регламент действий во время полной самоизоляции

Когда его разработают, будет понятно, что должен сделать гражданин для того, чтобы пойти за продуктами, за лекарствами. А также власти пропишут, по каким еще причинам человек может оказаться на улице. Это может быть следование на работу или же прогулка с собакой, или же занятия спортом - в одиночестве и не больше определенного времени.

Получить продукты и предметы первой необходимости, а также лекарства смогут все жители Татарстана. Уже организована доставка продуктов, готовых блюд и дистанционная торговля.

Помощь для пенсионеров и инвалидов придет, если они позвонят по телефону 8-800-200-34-11.

Штрафы за нарушение режима полной самоизоляции в Татарстан

За нарушение режима граждан ждут штрафы от 100 до 500 рублей. Если кто-то заразит другого человека, нарушителя режима ждет уголовная ответственность. Штрафы могут увеличить в ближайшие дни.

Выезжать за пределы региона жителям Татарстана можно. Но этого делать не рекомендовали, особенно выделили такие регионы как Санкт-Петербург и Москва и область. На внутренних рейсах в аэропортах будут мерить температуру всем пассажирам. Теперь карантин рекомендуют соблюдать всем, кто приехал на территорию республики.

Напомним, что ввести режим полной самоизоляции в республике Татарстан, также как и в других регионах, рекомендовал сегодня премьер Михаил Мишустин. Он призвал работать на опережение и минимизировать распространение вируса.

Сегодня в Татарстане зафиксировано 13 заболевших коронавирусом Один человек выпиан из больницы. Состояние пациентов удовлетворительное.