Убедитесь, что здоровы: Как будет работать медицинский центр «Самарский» с 30 марта по 5 апреля

Нет ничего дороже здоровья. Сейчас в этом, пожалуй, убедился каждый. Непростая эпидемиологическая обстановка, да еще весна с ее сезонными обострениями хронических заболеваний заставляют обратить особое внимание на свое самочувствие. Медики не раз предупреждали, что лучшее лечение - своевременная профилактика. Если же проблемы со здоровьем возникли только что или же вы не хотите упустить недавно возникшие неполадки в организме, то можно прямо сейчас обратиться в МЦ «Самарский», ведь он будет работать с 30 марта по 5 апреля.

УЗИ ежегодно и еще несколько важных анализов

Какие обследования пройти, чтобы быть уверенным в своих силах и не пропустить серьезных проблем со здоровьем, нам рассказали специалисты медицинского центра «Самарский».

- Мы рекомендуем ежегодно и мужчинам, и женщинам проходить УЗИ всех внутренних органов: щитовидной железы, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря. Дополнительно женщинам выполняется УЗИ молочных желез и гинекологическое УЗИ, а мужчине - исследуется простата, - рассказывает главный врач МЦ «Самарский», акушер-гинеколог, эндокринолог Оксана Аравина. - Даже, если ничего не беспокоит, важно проверить работу сердца - ЭКГ и Эхо-КГ. Из лабораторных исследований минимум - это общий анализ крови и мочи, анализ крови на уровень сахара и холестерина.

По итогам комплексного обследования специалист подскажет, что нужно проверить именно вам. Набор несложных процедур поможет выявить проблемы со здоровьем на ранней стадии и вовремя принять необходимые меры.

Главный врач МЦ «Самарский», акушер-гинеколог, эндокринолог Оксана Романовна Аравина. (Фото ООО «Арника»)

Работают в усиленном режиме

Даже на нерабочей неделе с 30 марта по 5 апреля специалисты медицинского центра «Самарский» будут вести прием пациентов. Здесь можно получить консультацию кардиолога, эндокринолога, терапевта, невролога, мануального терапевта, остеопата, травматолога-ортопеда, ревматолога, гинеколога, физиотерапевта, врача ЛФК, оториноларинголога, уролога, сосудистого хирурга и офтальмолога. Кроме того, в медцентре применяют 500 видов физиопроцедур, ведут прием специалисты эстетической медицины, а также проводят функциональные исследования и УЗИ.

- Все работники медицинского центра «Самарский» являются сотрудниками медицинской организации и сейчас выполняют обязанности медицинских работников, согласно указу президента от 25 марта. Наш рабочий график прежний: в будние дни с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье с 9:00 до 14:00, - отмечает Оксана Аравина.

Дезинфекция - залог здоровья

Из-за угрозы распространения нового вируса в МЦ «Самарский» предприняты все необходимые меры безопасности.

- В центре с февраля соблюдаются усиленные меры дезинфекции и профилактики распространения всех видов инфекций. Врачи прошли обучение и получили сертификаты по мерам профилактики коронавируса, - подробнее рассказывает Оксана Аравина. - Всем посетителям центра на входе проводится термометрия, тех у кого выявляют признаки лихорадки, к посещению центра не допускают, согласно действующим приказам Министерства здравоохранения РФ.

Серьезный контроль и тщательная дезинфекция помогают сократить риск распространения инфекций.

В центре соблюдаются усиленные меры дезинфекции. (Фото ООО «Арника»)

Весенние акции

Кстати, прямо сейчас в МЦ «Самарский» действует специальное предложение на комплексное обследование. УЗИ всех внутренних органов за половину цены.

Кроме того, до конца апреля действует предложение «Копилка здоровья»*: покупая абонемент на 5000 рублей, вы получаете процедуры на 6000 рублей.

В медицинском центре «Самарский» можно не только записаться на прием, но и подарить сертификат на консультации или медицинские услуги близким.

Конкретно:

Медицинский центр «Самарский»

Адрес: Самара, 9-я просека

Телефон: 8 846 302-13-00

Сайт: samarskiy.ru

Режим работы:

в будние дни с 8:00 до 20:00;

в субботу с 9:00 до 16:00;

в воскресенье с 9:00 до 14:00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*акция не действует на услуги процедурного кабинета и анализы