2020-03-31T17:09:22+03:00
Здоровье

Отдельная вентиляция и персональный лифт: как в клиническом госпитале ИДК заботятся о безопасности будущих мам

Даже в период карантина пациенты госпиталя могут чувствовать себя спокойно: они под надежной защитой профессионалов и современного оборудования
Кристина АДАЕВА
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Здоровье будущих мам по защитой!Здоровье будущих мам по защитой!
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Вирус COVID-19 наложил отпечаток на все страны мира, внес свои корректировки в планы населения и каждого из нас по-отдельности, нарушив привычный ритм жизни… А как быть тем, у кого в это непростое время должно случиться самое главное чудо в жизни - рождение ребенка? Главное, не поддаваться панике.

В клиническом госпитале ИДК делается все необходимое, чтобы пациенты чувствовали себя спокойно в его стенах. Подробнее об этом рассказала акушер-гинеколог родового отделения, Ксения Бородина.

Внимание к каждому

- Мы тщательно осматриваем и опрашиваем пациентов и прекрасных пациенток при поступлении в стационар на плановые процедуры. Если температура тела выше нормы или имеются катаральные явления, мы переносим операцию, исследование, манипуляцию на период выздоровления.

Персональный врач и отдельный вход

- Беременные поступают в госпиталь (в палату патологии или в родзал) через отдельный вход, то есть совсем иной, через который не проходят хирургические пациенты, лор-пациенты, пациенты на колоноскопию, МРТ и т.д. Та же история с лифтом - в наличии отдельный лифт, только для акушерских пациентов. Он на другие этажи даже не едет, только туда, где происходит чудо рождения. В родильном зале никаких соседок - одна девушка в одном родзале. Персонализированный даже врач.

Раздельные потоки

- Дети, наши цветы жизни, также поступают в госпиталь через другой приемный покой. Мы понимаем, как это важно - разделить потоки. У нас сделано все, чтобы возможность контакта между разными пациентами была минимальной!

Отдельные вытяжки

- Все палаты госпиталя 1- и 2х- местные с уникальной вытяжной системой кондиционирования. То есть весь воздух очищается без смешивания между палатами.

Кроме того, на время карантина мы закрыли формат лечения по «дневному стационару» и не принимаем пациентов с симптомами ОРВИ. Уж слишком высок риск...

Маски и чистые руки

- Прекрасные лица наших врачей и медсестер спрятаны под масками, но добрые и внимательные глаза открыты вам, а заботливые руки (которые обрабатываются чаще, чем секундная стрелка совершает круг) делают свое дело. Благородное и очень нужное дело! Особенно в такой непростой ситуации! Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!

Клинический госпиталь ИДК ГК «Мать и дитя»

Адрес: г. Самара, Волжское шоссе, 70

Телефон: 8 800 600 90 06

Сайт: samara.mamadeti.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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