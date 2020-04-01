Коронавирус в Египте, последние новости на 1 апреля 2020 года: авиасообщение закрыто, еще 4 человека умерли

Первый случай заболевания коронавирусом в Египте пришелся на 14 февраля. С тех пор действие инфекции испытали на себе уже многие жители страны - курорта, где любят отдыхать российские туристы. Рассказываем последние новости про коронавирус в Египте на 1 апреля 2020 года. Когда было закрыто авиасообщение, остались ли в стране российские граждане, кто является зараженным и до какого числа действуют ограничения.

710 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Египте на утро 1 апреля 2020 года. Выздоровели 157 человек, 46 человек умерли, в том числе от сопутствующих заболеваний. 31 марта добавилось 54 заболевших, четыре человека скончались, 7 человек были выписаны из инфекционного изоляционного отделения больницы, так как их результаты оказались отрицательными после лечения.

Среди заразившихся 31 марта - только граждане Египта, в большинстве своем вернувшиеся из-за границы с этой опасной инфекцией.

В Египте сейчас закрыты школы, университеты, религиозные храмы. Нельзя посещать достопримечательности.

Пассажирские полеты в Египет и из него закрыты еще с 19 марта. Авиасообщение ограничено до 15 апреля, и это минимум. 29 марта из Шарм-эль-Шейха в Москву вместе с другими туристами была эвакуирована российская фигуристка Александра Трусова. Сейчас девушка находится дома на карантине.

До 29 марта в Посольстве России в Египте собирали заявки от граждан, желающих улететь на Родину. Поступившие после 14.00 29 марта заявки обещали учесть по возможности. Доставкой российских граждан из Египта занялась компания Белавиа.

Сейчас власти Египта проводят дезинфекцию достопримечательностей, которые часто посещают туристы: подножие Великих пирамид, Египетский музей в Каире и другие.

В популярной у российских туристов стране сейчас действуют ограничения. Комендантский час в Египте для борьбы с коронавирусом введен с 25 марта. С 19.00 до 6.00 нельзя выходить из дома ни по каким причинам. Несколько сотен человек уже арестовали за нарушение режима изоляции. Во время комендантского часа не работает общественный и частный транспорт, магазины. Также торговые точки закрыты по пятницам и субботам, это касается и торговых центров.

Нарушителей режима комендантского часа в Египте могут оштрафовать на 4000 местных единиц, или же посадить в тюрьму.

В Египте сейчас полностью закрыты кафе, казино, клубы и спортивные мероприятия. Работают продуктовые магазины

Египетские пирамиды на плато Гиза около Каира сделали "экраном" для трансляции призывов оставаться дома, заботиться о здоровье и слов благодарности медикам, которые работают прямо сейчас.

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Первый случай коронавируса в Египте зафиксировали 14 февраля.