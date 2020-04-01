Коронавирус в Самарской области, последние новости на 1 апреля 2020 года: живем в режиме полной самоизоляции

Самарская область перешла в режим полной самоизоляции.Людям запретили покидать дом или квартиру без веской на то причины. При этом количество случаев заболевания растет совсем не критически. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 1 апреля 2020 года. Что нужно знать о вступивших в силу ограничениях, кто будет контролировать жителей, что можно делать, а о чем лучше забыть на период самоизоляции. Все подробности - в нашей ежедневной подборке.

15 человек заболели коронавирусом в Самарской области. Эта цифра актуальна на 31 марта. Обычно Роспотребнадзор обновляет информацию ближе к вечеру. За минувшие сутки в регионе появился лишь один новый заболевший: женщина ездила в круиз в Европу.

В Самарской области растет число заболевших коронавирусом. Заболел первый ребенок, а нарушителей режима самоизоляции ловит полиция 00:00 00:00

Среди заболевших есть ребенок, девочка. Также известно, что по состоянию на 31 марта два человека уже поправились, выписаны и отправились домой. Эту информацию на заседании губернской думы сообщил руководитель оперативного штаба в Самарской области Александр Фетисов. При этом анализы на коронавирус не подтвердились у 30 человек в регионе. Сейчас же положительный тест на месте пройден у 49 человек, но не факт, что этот результат подтвердят в федеральном центре.

В регионе представили пессимистический вариант развития ситуации. При нем больным должны понадобиться 3,2 тыс коек. К 2 апреля будут готовы 2,5 тыс. Базовым лечебным учреждением станет больница им. Середавина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/769663" frameborder="0"></iframe> Жители Мадрида, полиция и медицинские работники аплодируют друг другу на фоне борьбы с коронавирусом.

С 31 марта в Самарской области действует более строгий режим самоизоляции граждан. Меры у нас ввели достаточно лояльные по сравнению с соседними регионами.

Жителей города попросили сидеть дома:

- нельзя гулять в парках и лесных массивах,

- можно ходить в продуктовые магазины - ближайшие к дому, выносить мусор и гулять с собакой - не удаляясь дальше, чем сто метро от дома.

Передвигаться по городу и региону можно только в том случае, если вы следуете на работу и у вас есть справка - спецпропуск от работодателя. Для этого вы должны работать в одной из организаций, упомянутых в Указе Президента РФ.

К сожалению, в постановлении губернатора Дмитрия Азарвоа очевидно прописаны не все моменты. Непонятно, в каких случаях можно передвигаться между населенными пунктами, можно ли оказывать помощь пожилым родственникам (вызывать для этого волонтеров менее безопасно). А самое главное - не прописаны штрафные санкции.

При этом в инстаграме Дмитрий Азаров объяснил, что с завтрашнего дня на улицах будут еще более плотно работать полицейские патрули, которые будут следить за горожанами.

В Постановлении прописано, что особенно строго самоизолироваться должны лица старше 65 лет. Им предписано оставаться дома до 14 апреля.

Остальные ограничительные меры действуют согласно тексту постановления до 3 апреля. В парки нельзя ходить до 5 апреля.

Кроме того, горожан попросили повременить со свадьбами и разводами. А вот весенний призыв сегодня начнется. Но на выходных призывников не будут ждать в комиссариатах. Отправка будущих солдат в части тоже задержится.

Все, что мы знаем о режиме полной самоизоляции в Самарской области на эту минуту.

Кстати, в Самаре уже закрыли для посещения детские площадки во дворах. Их огородили сигнальной лентой.

А с утра на городские улицы вышли машины, которые начали дезинфицировать общественные пространства.

В Самарской области предприятия начали шить медицинские маски. "Самарская трикотажная фабрика" выпускает по 1,5 тыс таких изделий в день. Их получают муниципалитеты, предприятия, ведомства и органы правопорядка.

Власти поделились образцом справки о том, что вы работаете в одной из организаций, для которых президент РФ предусмотрел продолжение работы. Скачать образец спецпропуска можно по ссылке.

А еще вы можете не выходя из дома подписать на Комсомольскую правду своих родных и близких. Или же сделать такой подарок себе.

Чем еще заняться дома в самоизоляции? Ищите варианты в афише онлайн-мероприятий Самарской области.

Самарской области передадут реагенты для проведения экспресс-тестов по выявлению коронавируса. Это сделает ГК "Ренова", которая приняла решение так поддержать регионы, где присутствуют ее бизнесы. Первая партия наборов уже доставлена в Саратовскую область, где оперативно будет развернуто тестирование. Следующие партии в ближайшее время будут направлены в Свердловскую, Оренбургскую, Новосибирскую, Ростовскую, Челябинскую, Самарскую, Нижегородскую области, в Пермский край и Республику Коми.

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Российская технология, запатентованная компанией ЭМГ, позволяет, используя стандартное оборудование, с высокой точностью (более 99%) выявить наличие вируса в течение получаса.

В Самарской области будут автоматически продлевать ряд социальных пособий, в первую очередь детских. Законопроект одобрила Дума, он вступит в силу через 10 дней.

Самарские бизнесмены видят негативные сценарии развития ситуации из-за коронавируса. С какими трудностями им пришлось столкнуться - в рассказе нашего корреспондента.

И, как всегда, напомним важные телефоны горячей линии для тех, кто вернулся из-за рубежа:

г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-87,

г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-01,

г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-58.

Также для жителей Самарской области действует телефон горячей линии:

8 (846) 307-77-78,

8 (846) 307-77-77.

И многоканальный: 8-800-30-22-163.

Номер горячей линии для пожилых – 8-800-200-34-11.