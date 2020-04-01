2020-04-01T12:18:17+03:00
Происшествия

GTA по-самарски: пьяные подростки заперли друга в квартире, устроили ДТП на его иномарке и подрались с полицейскими

Экипаж ДПС получил наводку от активистов «Ночного Патруля» и вовремя сумел утихомирить неадекватных автолюбителей [Видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Молодые люди во время задержания вели себя буйноМолодые люди во время задержания вели себя буйноФото: соцсети
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Все началось с поездки на такси

31 марта рано утром на дорогах в центре Самары разыгралась сцена, которая явно бы впечатлила любителей популярной игры GTA. Пьяные подростки угнали иномарку, попали на ней в ДТП и потом пытались оторваться от сотрудников полиции.

Как стало известно журналистам «Комсомолки», два 17-летних друга всю ночь отдыхали у своего знакомого. Ближе к утру, уже изрядно подвыпив, они решили покататься на его машине. Правда, бензина оставалось мало, поэтому парни вызвали такси и поехали на заправку.

— В 7 утра они были пьяные хлам, просили в долг пятилитровую канистру с бензином, обещали телефон в залог оставить, — рассказывает сотрудница АЗС. — Я отказала, в итоге они ее купили. Не хотели оплачивать, хотели скрыться на такси, но я успела выбежать и попросила их произвести оплату.

Помощь очевидцев

Молодые люди вернулись к дому товарища, сели в его «Шевроле» и начали свои покатушки. Почти сразу они врезались в чужую машину. Это не осталось незамеченным.

— На нашу горячую линию позвонили очевидцы и сообщили о ДТП на улице Ново-Садовой, виновник аварии скрылся в ближайших дворах, — объясняют представители движения «Ночной Патруль», которые сразу сообщили о происходящем в ГИБДД.

К счастью, обошлось без пострадавших Фото: соцсети

К счастью, обошлось без пострадавшихФото: соцсети

Как поделились активисты, приятеля своего лихачи заперли в квартире. А иномарка, на которой они рассекали по дворам, и вовсе принадлежит сожительнице того «пленника».

К ситуации быстро подключились силовики. Они выехали по адресу, который им передали общественники.

Один без прав, другой буйный

— Во дворе на Ново-Садовой экипаж потребовал от водителя иномарки остановиться. Он не реагировал и продолжал движение, создавал угрозу для других участников дорожного движения, после непродолжительной погони машина была задержана, — прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольдштейн.

В авто находились два подростка 2003 года рождения. Водитель, у которого не было прав, заявил, что взял «Шевроле» у знакомых — покататься. А вот пассажир разговаривать не захотел и набросился на сотрудников полиции с кулаками. Силовики сумели успокоить юношу.

Погоня за пьяными подростками в Самаре, комментарий пресс-службы ГУ МВД.

— Сейчас автомобиль отправлен на стоянку. В отношении водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавил Гольдштейн.

Информация по буйному пассажиру передана в Следственный комитет. В отношении парня собран материал проверки по факту применения насилия в отношении представителя власти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В «Ночном Патруле» отметили, что нарушители уже не первый раз попадают в поле зрения правоохранителей и стоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Разбирательства по ЧП продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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