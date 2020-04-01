«Цены на билеты взлетели до 40 тыс. рублей!»: житель Самары рассказал, как оказался заперт в Сочи из-за коронавируса

Режим полной самоизоляции вступил в силу не только в Самарской области, но и по всей России. Когда Владимир Путин объявил о нерабочей неделе, горожане бросились скупать билеты на российские курорты. И ошиблись: уже в пятницу появилась информация о том, что гостиницы и достопримечательности закрываются. Самарец Евгений Булгаков рванул на горнолыжку в Сочи еще до того, как было объявлено о повальной самоизоляции. И оказался в ловушке из-за введенных ограничительных мер. Евгений рассказала «КП-Самара», как ему удалось выбраться из российского курортного города.

Закрыть сезон на горнолыжке - что может быть лучше?

- Сейчас я уже в уже Самаре, но вообще идея поехать в Сочи полторы недели назад (в середине марта) казалась замечательной. Закрыть горнолыжный сезон на Красной Поляне и открыть скейт-сезон в Сочи, что может быть лучше? Мы собрались с подругой - и поехали.

Тогда Владимир Путин говорил, что внутри страны никаких ограничений не будет и, соблюдая элементарные меры предосторожности, хоть обпутешествуйтесь. На самой поездке заострять внимание не буду: снег на горах еще был, хоть и мокрый, в Сочи можно было ходить в майке, барабулька все такая же вкусная, все было классно.

Однако, постепенно начали закручивать гайки. Сначала закрылся аквапарк «Газпром - Галактика», потом в отеле закрыли сауну, но как вишенка на торте, за несколько часов до вылета у нас отменили рейс, а потом и не только у нас.

«Билеты стоили под 45 тысяч»

И тут в сочинском аэропорту начался адок. Кто-то звонил по телефону, кто-то ругался с представителями перевозчиков «Россия» и «Победа», говоря, что он юрист и вам всем очень непоздоровится. А кто-то метнулся к стойке по продаже авиабилетов и купил последние два билета на ближайший рейс по еще обычной цене.

bulgakov.eugene Гора Вудъяврчорр. Подъем у снежной деревни. Сегодня решил взять сплитборд. На сегодняшний день он является лучшим снарядом для сноубордистов-скитурщиков. Скорость на плоскаче где-то полтора раза выше снегоступов, а подъем в гору становится легче просто на порядок. Но тут не всё так просто, если на снегоступах ты видишь гору и идешь на прямки до вершины, то на сплите нужно подниматься елочкой закладывая дуги, а на особо крутых участках делая kickturn*, где обычные снегоступы просто проскальзывают и проваливаются. Один из плюсов, что рюкзак становится легче на вес сноуборда, а это дорого стоит на подъеме. Но главное, на сплите удается не нарушать самое главное правило скитурщика - не потеть, так ты сам можешь регулировать градиент всего подъема, в отличии от снеготупов, когда есть только одна дорога - вверх. Может быть мне и показалось, но время на transition* на сплите уходит больше, чем на снегоступах, так как на сплиты нужно клеить комуса, потом снимать, а со снегоступы поменял местами со сноубордом и поехал вниз. Хотя пока ты на снегоступах поднялся, сплитбордисты уже поменялись и сидят пьют чай. Развею миф, сплит на спуске не дребезжит, его половинки крепко соединяются межу собой. Как итог, сплит мне понравился из-за своей универсальности, но перед его покупкой я буду очень много думать - нужна местность неподалеку (Жигулевское горы?), где его можно катать, но главное, нужны единомышленники с которыми можно покататься. Видоса на этот раз не будет. *kickturn - спецприём по изменению направления лыж на 180 градусов на месте (см. первое фото). *transition - процесс перевода своего снаряжения из состояния подъема в состояние спуска и обратно.

Кстати, попытки купить через aviasales, kupibilet и другие сайты не работала - билеты находились, но при попытке их приобрести выскакивала ошибка, что их уже купили. Вот где-то на шестой попытке мы и сдались.

Сейчас уже истерия закончилась, и цены на билеты из Сочи снова нормализовались в районе 10 тысяч рублей за двоих. Однако в прошлые выходные цена достигала 45 тысяч, и то эти билеты еще нужно было поймать.

Сейчас Евгений уже дома. Впрочем, как и еще десятки самарцев, которые в тот момент были на курорте. Например, жительница Самары Елена отдыхала в санатории. По ее словам, особых запретов не было. Вот только все экскурсии пришлось отменить.

А как на вашей жизни сказался режим полной самоизоляции? Делитесь в комментариях под статьей.