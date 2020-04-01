«Цены на билеты взлетели до 40 тыс. рублей!»: житель Самары рассказал, как оказался заперт в Сочи из-за коронавируса
Режим полной самоизоляции вступил в силу не только в Самарской области, но и по всей России. Когда Владимир Путин объявил о нерабочей неделе, горожане бросились скупать билеты на российские курорты. И ошиблись: уже в пятницу появилась информация о том, что гостиницы и достопримечательности закрываются. Самарец Евгений Булгаков рванул на горнолыжку в Сочи еще до того, как было объявлено о повальной самоизоляции. И оказался в ловушке из-за введенных ограничительных мер. Евгений рассказала «КП-Самара», как ему удалось выбраться из российского курортного города.
Закрыть сезон на горнолыжке - что может быть лучше?
- Сейчас я уже в уже Самаре, но вообще идея поехать в Сочи полторы недели назад (в середине марта) казалась замечательной. Закрыть горнолыжный сезон на Красной Поляне и открыть скейт-сезон в Сочи, что может быть лучше? Мы собрались с подругой - и поехали.
Тогда Владимир Путин говорил, что внутри страны никаких ограничений не будет и, соблюдая элементарные меры предосторожности, хоть обпутешествуйтесь. На самой поездке заострять внимание не буду: снег на горах еще был, хоть и мокрый, в Сочи можно было ходить в майке, барабулька все такая же вкусная, все было классно.
Однако, постепенно начали закручивать гайки. Сначала закрылся аквапарк «Газпром - Галактика», потом в отеле закрыли сауну, но как вишенка на торте, за несколько часов до вылета у нас отменили рейс, а потом и не только у нас.
«Билеты стоили под 45 тысяч»
И тут в сочинском аэропорту начался адок. Кто-то звонил по телефону, кто-то ругался с представителями перевозчиков «Россия» и «Победа», говоря, что он юрист и вам всем очень непоздоровится. А кто-то метнулся к стойке по продаже авиабилетов и купил последние два билета на ближайший рейс по еще обычной цене.
Кстати, попытки купить через aviasales, kupibilet и другие сайты не работала - билеты находились, но при попытке их приобрести выскакивала ошибка, что их уже купили. Вот где-то на шестой попытке мы и сдались.
Сейчас уже истерия закончилась, и цены на билеты из Сочи снова нормализовались в районе 10 тысяч рублей за двоих. Однако в прошлые выходные цена достигала 45 тысяч, и то эти билеты еще нужно было поймать.
Сейчас Евгений уже дома. Впрочем, как и еще десятки самарцев, которые в тот момент были на курорте. Например, жительница Самары Елена отдыхала в санатории. По ее словам, особых запретов не было. Вот только все экскурсии пришлось отменить.
А как на вашей жизни сказался режим полной самоизоляции? Делитесь в комментариях под статьей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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