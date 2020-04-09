2020-04-09T14:41:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Водитель фуры пытался вывезти из России тысячи медицинских изделий для борьбы с коронавирусом

Самарские таможенники поймали нарушителя, ехавшего в Киргизию, в Оренбургской области и изъяли у него все припасы
Михаил ГОРЮНОВ
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Среди груза нарушителя оказались защитные комбинезоны ФОТО: самарская таможняСреди груза нарушителя оказались защитные комбинезоны ФОТО: самарская таможня
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Для некоторых предприимчивых людей распространение коронавирусной инфекции — это не беда вовсе, а отличный способ заработать. Например, под «благородным» предлогом. Одно из таких дельцов на днях выявили правоохранители.

Все началось с простой остановки фуры DAF. Она ехала со стороны Самары и привлекла внимание мобильной группы самарской таможни. Грузовик, ехавший в Киргизию, остановили на стационарном контрольном пункте «Акбулак», что в Оренбургской области.

— В ходе досмотра грузового отсека было обнаружено больше 1,2 тысяч защитных комбинезонов из нетканого материала, 740 защитных очков, 370 пар резиновых перчаток, около 170 респираторов Р2, более 100 панорамных защитных масок с фильтрами к ним, около 90 медицинских марлевых отрезов, — перечисляют в пресс-службе таможни.

Каналы поставки груза сейчас устанавливаются ФОТО: самарская таможня

Каналы поставки груза сейчас устанавливаются ФОТО: самарская таможня

Документы на груз у водителя, конечно, отсутствовали. Сейчас его подозревают в незаконном перемещении двух с половиной тысяч медицинских изделий, включенных в перечень временно ограниченной к вывозу из России продукции. Таможенники проводят проверочные мероприятия.

Интересно, что несколько дней назад журналисты «КП-Самара» уже писали, как сотрудники ФТС совместно с представителями ФСБ не дали еще одному человеку лишить страну самых необходимых средств для борьбы с COVID-19. В Самаре они поймали нарушителей, которые разное время пытались доставить в ту же Киргизию и Казахстан 525 килограммов дезинфицирующего средства, 835 противогазов и две тысячи медицинских масок.

Запрещенный к вывозу груз оставили в России ФОТО: самарская таможня

Запрещенный к вывозу груз оставили в России ФОТО: самарская таможня

С теми задержанными сегодня тоже работают силовики. Они выясняют всю подноготную этого нелегального бизнеса.

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За границу хотели отправить также 525 кг дезинфицирующего средства. И все это в тот момент, когда этих вещей не хватает в стране из-за борьбы с коронавирусом (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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