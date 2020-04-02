Коронавирус в Самаре, последние новости на 2 апреля 2020 года: все, что нужно знать о самоизоляции на эту минуту

В России коронавирусом больны 2777 человек больны коронавирусом. Скончались 24 человека. В нашем регионе ситуация гораздо лучше. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре и области. Как действует режим самоизоляции, что делать гражданам, сколько человек ждут подтверждения диагноза - и многие другие подробности, которые нужно узнать прямо сейчас.

15 человек заболевших коронавирусом нашли в Самарской области. 2 человека уже поправились и отправились домой. Среди заболевших - два ребенка. Состояние 12 пациентов - удовлетворительное, одного - стабильно тяжелое.

Что происходит с малым бизнесом в Самаре из-за коронавируса? 00:00 00:00

Подтверждения из федерального центра ожидают 22 сомнительных результата. Уже получены 25 отрицательных результатов из ФБУН ГНЦ ВБ Вектор и ФКУЗ "Противочумный центр" Роспотребнадзора.

1 человек находится в обсерваторе в Самарской области. Мужчина отправился туда после возвращения из Тайланда, так как дома у него не было возможности самоизолироваться в одиночестве и он решил позаботиться о родных.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="480" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/770272" frameborder="0"></iframe> В Самаре провели рейды на дорогах города во время карантина по коронавирусу.Александра БУДАЕВА

До 5 апреля в Самаре и области действует режим полной самоизоляции граждан. Жителям нельзя выходить из дома без веских оснований.

- Образец справки с работы в Самарской области

- Образец справки на грузоперевозки в Самарской области.

Жителям Самары и области объяснили, как они могут заботиться и осуществлять уход за пожилыми гражданами: родственниками и подопечными. Для этого не нужно будет получать особенное разрешение. В этом случае полицейскому достаточно будет объяснить, что вы несете продукты пожилому человеку, который не может ухаживать за собой сам, купили для него лекарства или должны оказать ему услуги. Нужно будет назвать ФИО пожилого родственника и его адрес.

Строгой самоизоляции должны подвергнуть себя граждане старше 65 лет, а также те, кто перенес инфаркт или инсульт, страдает хроническими заболеваниями. Им предписывается сидеть дома до 14 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/770225" frameborder="0"></iframe> Колумбийская полиция борется с коронавирусом танцами.

В регионе действует пропускной режим на границе с Самарой. На въездах в город стоят сотрудники ДПС, они спрашивают у автолюбителей о цели визита и проводят профилактическую беседу, объясняя, что лучше посидеть дома. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров опроверг информацию о том, что в город не пускают людей с областной пропиской.

Также полицейские рассказали, как следят за "самоизолировавшимися" гражданами и нарушителями карантина. К вечеру 31 марта они нашли 45 нарушителей режима.

Цены на продукты в Самарской области не растут. Зато неожиданно рекорды ставит ... имбирь. В интернете его назвали лучшим лекарством от коронавируса и цена за килограмм этого корня выросла до 4000 рублей. Кстати, Владимир Путин ввел уголовное наказание за распространение фейков в интернете. Нарушителям грозит срок до 5 лет.

В Самарской области запустили портал, на котором собраны все сервисы для комфортной онлайн-жизни в условиях самоизоляции. Посмотреть их можно по адресу.

Из-за коронавируса до июня приостановлена Тинькофф РПЛ. Крылья Советов не сыграют в футбол до лета. Сейчас игроки на домашнем режиме, тренируются как могут.

В социальных сетях появились возмущения горожан тем, что врачи Скорой помощи пользуются марлевыми масками. Вот только главврач Самарской скорой рассказал, что такими пользовались еще десятилетия назад. И подобные средства защиты отлично себя оправдывают.

Известно, что из-за коронавируса перенесут ЕГЭ и ОГЭ в Самарской области.

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