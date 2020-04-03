2020-04-02T20:06:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Оренбурге, последние новости на 3 апреля 2020 года: новые правила для работы в самоизоляции и круглосуточный «антивирусный» телефон

Вместе узнаем последние новости про коронавирус в Оренбурге на 3 апреля 2020 года, самая точная статистика
Анастасия ФИЛАТОВА
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По данным на 3 апреля 2020 года подтверждены еще 5 случаев заболевания COVID-19 в Оренбургской областиПо данным на 3 апреля 2020 года подтверждены еще 5 случаев заболевания COVID-19 в Оренбургской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оренбургская область, как и другие регионы России, продолжает бороться с распространением коронавирусной инфекции. В среду, 1 апреля, губернатор Денис Паслер подписал указ введении в регионе полной самоизоляции. Теперь оренбуржцам, чтобы выйти из дома, нужна будет веская причина. Просто погулять — нельзя. Какая сейчас обстановка складывается и последние новости о коронавирусе в Оренбурге на 3 апреля 2020 года. Самая точная информация о количестве заболевших и о том, что должны знать жители о полной самоизоляции в Оренбуржье.

По последним данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в Оренбургской области подтвердились еще пять случаев заражения (жители регионального центра и Бузулука). Это те люди, результаты анализов которых ранее были предварительно положительными. Они находятся в стационарах с минувших пятницы и субботы. Также в больницах региона по-прежнему остаются 7 человек. Некоторые из них находятся в удовлетворительном состоянии, часть — средней тяжести. Общее же число заразившихся коронавирусом в Оренбургской области — 13 человек. Один из пациентов, к сожалению, скончался. Это был 57-летний бизнесмен из Бузулука, у которого был ряд хронических заболеваний. Инфекцию он подхватил, когда ездил отдыхать в Европу.

Отметим, что одним из тех, кто получил положительный результат на коронавирус, стал оренбургский тренер и выступающий атлет Семен Семенов. В последнее время он живет в Москве, но на время карантина приехал в Оренбург. Здесь у парня появились признаки ОРВИ. После сдачи анализов выяснилось, что у спортсмена — коронавирусная инфекция.

По данным министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой, еще три человека сейчас под подозрением. Предварительно положительный результат на коронавирусную инфекцию дал тест пациентов в Оренбурге, Орске и Бузулуке. Сейчас медики ждут подтверждения этих анализов.

По словам главы региона Дениса Паслера, в настоящее время в Оренбуржье более трех тысяч человек находятся под наблюдением врачей. Нагрузка на медиков растет с каждым днем. Власти уже позаботились, чтобы хоть немного облегчить им работу. Они выделили более 200 млн рублей на покупку оборудования для недавно открытых дополнительных реанимационных мест. В частности, региональные больницы пополнят 83 аппаратами искусственной вентиляции легких.

Кроме того, министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова сообщила, что в регионе хотят наладить производство респираторов и защитных костюмов. Пока индивидуальных средств защиты в медучреждениях достаточно, но власти решили подготовиться на случай ухудшения ситуации. Между тем жители жалуются, что в аптеках невозможно приобрести маски. Когда они поступят в продажу, чиновники пока не говорят. К слову, в Бугуруслане уже занялись собственным производством масок. В сутки местные предприниматели изготавливают более трех тысяч штук.

Согласно указу губернатора Оренбургской области, жители не должны покидать свои дома. Особенно те, кто приехал из-за границы или из других регионов страны. Они должны провести на карантине 14 дней. Можно выходить на улицу только в случае крайней необходимости: добраться до работы, магазина или аптеки. Каждый должен иметь при себе удостоверение личности. Нужно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Заявления для предприятий, работающих в период самоизоляции

Отметим, что те организации, которые продолжают работать во время режима самоизоляции, должны будут сообщить об этом в администрацию Оренбурга через ее официальный сайт. Предприятия внесут в специальный список. Также работодателям власти региона посоветовали снабдить своих сотрудников, которые продолжают трудиться, справками о занятости в свободной форме или удостоверениями.

Ситуация на дорогах

Добавим, что общественный транспорт в городе продолжает свою работу. Правда, его график скорректировали с учетом загрузки. Многие оренбуржцы откликнулись на призыв властей и остаются дома. Об этом свидетельствует и новый сервис «Яндекса» — «Индекс самоизоляции». Он держится в пределах 3,7-3,8 баллов.

Пункты контроля и патрулирование улиц

По данным Роспотребнадзора, в аэропортах Оренбурга и Орска, на ж/д станциях региона, а также на автотрассах организуют пункты контроля. Там будут контролировать число въезжающих в Оренбуржье людей и их температуру. Полицейские начали патрулировать улицы города и общественные места. Тем, кто не соблюдает режим самоизоляции, стражи порядка будут вручать предостережения. При повторном нарушении — уже составят протокол по статье 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции Российской Федерации». Максимальное наказание — арест на 15 суток.

Телефоны для тех, кто приехал в Оренбургскую область из-за границы и других регионов:

- министерство здравоохранения региона: 8 800 200-56-03, 8 (3532) 44-89-38;

- управление Роспотребнадзора: 8 800 55549-43, 8 (3532) 44-23-51, 44-23-54;

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»: 8 (3532) 77-31-64.

Единый «антивирусный» телефон

В регионе заработал единый колл-центр, номер его телефона: 8 800 302-50-50. Он будет принимать звонки круглосуточно. Как от тех, кто приехал из-за границы и других субъектов РФ, так и в целом по вопросам, связанным с режимом самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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