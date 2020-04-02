Отправить в отпуск за свой счет не имеют права: в минтруда региона рассказали, кому и как должны заплатить за нерабочую неделю

Кому и как оплатят нерабочую неделю с 28 марта по 3 апреля, как оформить пособие по безработице во время карантина, что делать, если работодатель не отпускает на карантин и как оформить бумаги самому работодателю, чтобы не получить штраф за нарушения трудового законодательства, рассказали эксперты Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, а также Государственной инспекции труда региона.

Как работодатель должен оформить приказ о нерабочей неделе?

- В соответствии с указом Президента РФ – с 30 марта по 3 апреля включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением зарплаты. Каждый работодатель, на которого распространяется действие этого указа, должен издать организационный приказ. В первом пункте приказа нужно указать, что он устанавливает нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля включительно. Вторым пунктом должна быть изменена учетная политика работодателя. В трудовом кодексе такой позиции как «нерабочие дни» нет, но в минтруда предложили применять формулировку (НОД) «нерабочие оплаченные дни». Третье, что обязательно должно быть в приказе – как эти дни будут подлежать оплате.

Как будут платить за нерабочую неделю?

- Заработная плата за нерабочую неделю сохраняется. Те, кто получают оклад, получат его в полном объеме. Если работнику платят сдельно, то в приказе работодатель обязан прописать, как будут платить на нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля. В минтруда рекомендуют взять для расчета среднюю стоимость одного рабочего дня из расчета сумм, которые работник получал ранее.

В каком режиме работают те, кто не попадают под указ о нерабочей неделе?

- У работодателей, которые должны продолжать работать, несколько вариантов действий. Первый – все продолжают работать в прежнем режиме с сохранением прежней оплаты труда. Второй вариант – для отдельных работников работодатель по соглашению с ними может установить удаленный режим работы. Для этого нужно заключить соглашение и определить режим работы. В табеле этот день засчитывается как обычный рабочий. Третий вариант – установить категории: те, кто продолжает работать в обычном режиме, те, кто переводится на удаленку и те, кто переходит на режим нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Положена ли повышенная зарплата тем, кто работает в нерабочую неделю?

- Увы, нет. Нерабочая неделя для тех, кто должен продолжать работать – это не выходные, не праздничные дни, поэтому повышенная оплата не положена.

Может ли работодатель заставить написать заявление об отпуске за свой счет на время нерабочей недели? Может ли оформить простой?

- Нет, работодатель не имеет права заставлять работников писать заявления на отпуск за свой счет. Это нарушение, за него предусмотерна административная ответственность. О нарушении нужно сообщать в госинспекцию труда или на горячую линию минтруда Самарской области. Чтобы оформить простой, тоже нужны основания более серьезные чем нерабочая неделя. Если их нет – нарушителю также грозит штраф.

Работодатель не может заставить написать заявление на отпуск за свой счетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Предусмотрены ли дополнительные льготы и компенсации, кто на нерабочей неделе трудится на опасных и вредных производствах?

- Дополнительных льгот и компенсаций на нерабочей неделе для вредных и опасных условий труда не предусмотрено.

- Обязан ли работодатель предоставлять маски и другие защитные средства?

- Да, работодатель обязан представлять маски и другие защитные средства работникам, которые вынуждены продолжать работать в нерабочую неделю. Если работодатель предоставляет многоразовые маски, то обязанность по их стирке и дезинфекции лежит на работодателе. Также руководство обязано обеспечить двухразовую уборку дезинфицирующими средствами, утренний контроль температуры, обработку рук антисептиками, а в рабочих кабинетах применять обеззараживающие устройства и средства защиты органов дыхания.

- Как встать на учет в службе занятости или перерегистрироваться безработному на нерабочей неделе?

- С 27 марта работа службы занятости Самарской области и всех центров переведены на дистанционный формат работы. Встать на учет или перерегистрироваться в качестве безработного можно дистанционно. Первый вариант – позвонить в свой центр занятости (номера телефонов есть на trud.samregion.ru), инспектор назначит дату и время встречи. Кроме того, можно записаться на прием через портал samaratrud.ru, прикрепив к заявлению пакет документов: копии паспорта, документа об образовании, трудовой книжки, справки о средней зарплате за три месяца и реквизиты для перечисления пособия. Тот, кто длительно не работает, ищет работу впервые или кому работодатель предоставил неправильно оформленные документы, могут обойтись без справки о средней зарплате или трудовой книжки.

Если есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то получить статус безработного и пособие можно дистанционно. Если ее нет, то можно ее получить – завести личный кабинет на портале госуслуг и подтвердить учетную запись через Сбербанк.Онлайн или через центр занятости (записаться на прием и прийти один раз подтвердить личность). Когда подтвержденная учетная запись оформлена, на сайте samaratrud.ru можно заполнить заявление на получение или перерегистрацию статуса безработного, приложить все документы и там же получить ответ с направлениями к работодателям и приказ о назначении пособия. На время нерабочей недели собеседования с работодателями, конечно, проводиться не будут.

- Какие штрафы грозят работодателям за нарушения в оплате нерабочей недели?

- За нарушения в выплате зарплаты за нерабочую неделю должностные лица могут поплатиться штрафом от 10 до 20 тысяч рублей, юрлица - от 30- до 50 тысяч рублей. За незаконные увольнения должностных лиц могут оштрафовать на 1-5 тысяч рублей, юрлица – от 30 до 50 тысяч рублей.

- Куда жаловаться на нарушения трудового законодательства в нерабочую неделю?

- В министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области на «горячудю линию» – 8 (800) 302 14 99. Также можно обратиться на «горячую линию» Государственной инспекции труда в Самарской области по номерам телефонов: 8(846) 263-52-17, 263-53-48. Время работы – с 10.00 до 18.00.