"Вытаскивать раненых бойцов помогала спортивная подготовка": история ветерана Марии Евдокимовой.

Рассказывает Людмила Тыринова, дочь:

- Моя мама Евдокимова Мария Григорьевна родилась 22 апреля 1921 года в селе Поворино Воронежской области. Ее мать умерла, когда ей не было года, отец на поезде попал в катастрофу. Так что она рано осталась сиротой. Семья была большая, моя мама была самая младшая. Потом они переехали в Воронеж. Мама – мастер спорта по легкой атлетике, участвовала в параде в Москве на Красной площади.

Война застала ее в Воронеже. Она сразу же пошла на курсы медсестер, на фото – девочки с курсов. Впоследствии ее направили хирургической медсестрой в санитарный поезд. Приходилось вытаскивать раненых с поля боя. После того, как поезд разбомбили, работала в высокогорном военном госпитале на Кавказе. Мама говорила, что вытаскивать раненых бойцов помогала спортивная подготовка. Лечили там не только раненых. Летом там было тепло, ночью – мороз. В госпиталь поступали и люди с обмороженными конечностями, и с гангреной. Нужно было делать ампутацию. Куда деваться? Резали. Плакали, но резали уже без помощи врача. Малярия и туберкулез подкашивали даже больше, чем ранения, поэтому у матери было сильно ослаблено здоровье. Туберкулез мама вылечила, а почки были обморожены. В холод и стужу приходилось таскать на себе раненых. Война не щадила никого. Как говорят военные, памятник надо медсестрам поставить.

На войне мама познакомилась с моим папой. Он отбирал медсестер для работы в госпитале на Кавказе, там он увидел маму. После войны они жили вместе.

Когда мама вернулась домой, преподавала рукоделие в школе, работала продавцом в ателье. Вообще она очень хотела быть врачом, но здоровье не позволяло.

Моя мама умерла рано, в 49 лет. Военные болезни дали о себе знать. Мама учила меня доброте. Она говорила, что самое главное – это уметь быть доброй и помогать людям, и постараться изо всех сил, чтобы не было войны.