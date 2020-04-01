"В нашей семье сохранилась уникальная вещь - фронтовой дневник дедушки": история ветерана Сергея Ишкова.

Рассказывает Татьяна Макарова, внучка:

- Великая Отечественная война была беспощадной. Не пропустила никого и постучалась в каждый дом, принося с собой горести разлуки и потерь. В нашей семье воевал мой дедушка Ишков Сергей Михайлович. Он родился 16 июня 1924 года в селе Большедорожное Оренбургской области. Вырос в многодетной семье сельских тружеников. С раннего детства заботился об одиннадцати своих младших братьях и сестрах. Успешно закончил девять классов средней образовательной школы.

В 1942 году, как и многие молодые ребята, он добровольно пошел в Красную армию. Поступил в военное пехотное училище, которое находилось в Сорочинске. В апреле 1943 года Сергея Михайловича зачислили в состав 273-й стрелковой дивизии 967-го стрелкового полка. К большому сожалению, не осталось никаких писем и документов того времени. А дедушка мало рассказывал о войне. Это тяжелая тема, к которой он не хотел возвращаться.

Однако в нашей семье сохранилась уникальная вещь - фронтовой дневник дедушки. Он вел его с ноября 1942 года по сентябрь 1949 года, где подробно описывал все события и делился своими мыслями. Удивительно, правда? Не понимаю, когда он успевал делать записи. Но они уникальны и важны. Для нас и для будущего поколения - это память.

Благодаря этому дневнику мы знаем, что происходило с дедушкой во время Великой Отечественной войны. Я перечитывала его много раз. Каждый раз проникаешься прошлым и осознаешь, какой высокой ценой была добыта наша победа в этой страшной, кровавой войне!

Благодаря этому дневнику, мы знаем, что происходило с дедушкой во время Великой Отечественной войны.

Когда читаю дневник, у меня нередко наворачиваются слезы. Ведь на некоторых страницах остались следы его крови. В апреле 1944 года он получил тяжелое ранение. Но это не смогло сломить его, он был настоящим мужчиной с сильным духом. Дедушка не отступил, и сразу после восстановления вернулся в действующую армию.

Больше всего мне запомнилась одна запись в дневнике. Она была сделана 9 мая 1945 года: «Два часа ночи, шум и говор в казарме. Поднимаю голову и слышу: «Война кончилась». Представляете его чувства в этот момент? Ночь сменилась рассветом, наступил мир.

Дедушка награжден медалями «За победу над Германией», «30 лет Победы», орденом Отечественной войны II степени. Он стал участником военного парада 7 ноября 1945 года на Красной площади в Москве.

После войны дедушка начал жизнь сначала. Вычеркнул эти события из памяти, будто ничего и не было. Он устроился на работу, где занимал руководящую должность. Вскоре создал прекрасную семью и воспитал трех дочерей.

Мы очень гордимся дедушкой, его подвигами. Спасибо ему за жизнь и мир. Спасибо за такую память.