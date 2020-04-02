«Под тяжелыми обстрелами он сумел возвести связь между батальонами»: история ветерана Василия Каменева

Рассказывает Елена Дондукова, внучка:

- У меня воевал дедушка - Каменев Василий Иванович. Он родился в 1911 году в селе Малая Борла Кузоватовского района Ульяновской области. Как началась война в 1941 году, в июне, его призвали сразу Кузоватским районным военкоматом. Он прошел всю войну и вернулся домой уже с победой в 1945 году.

Воевал дедушка на Ленинградском фронте, был связистом и все время помогал наводить связь между подразделениями. В 1944 году его наградили медалью «За боевые заслуги», как написано в приказе, за то, что он проделал очень длинный путь со связными проводами, чтобы обеспечить связь между артиллерийскими батальонами во время наступательных боев. Под тяжелыми обстрелами он сумел возвести связь между батальонами.

Воевал дед и под Ленинградом. Где-то между Ленинградом и Финляндией был, получается, какой-то островочек такой, там как раз проходили эти боевые действия. Он рассказывал, что было тяжело: «Ну в лесах-то мы еще могли спрятаться, а там горы или скалы». Там же Финский залив, все на виду. Много людей погибло. Он очень переживал, там и его близкие друзья погибали. Тяжело было даже в свою деревню приехать, сообщить новости и объяснить: он уходил с другом, а пришел без него. Был он ранен, но не тяжело. Был в госпиталях пару раз.

Особо дед не любил рассказывать про военные действия, сразу тоска какая-то на него накатывалась. Когда он вернулся с войны, у него уже было четверо детей довоенных и после войны родились еще четверо детей. Прожил он до 83 лет и умер в 1994 году. Хороший был дедушка, добрый, душевный, ласковый.

Мама вспоминала, как дедушка вернулся с войны. Тогда ей было всего 6 лет. Она говорила, что все кричали: «Папа, папа с войны идет по улице!». Его там все соседи окружили. Бабушка побежала встречать, а мама говорит: «Я залезла на печку, я, говорит, даже не помню. Маленькая была, какой-то там дядька был, помню». Он рассказывал все новости, как добрались до места... Мама говорила: он достал свой мешок, оттуда доставал комочки сахара, детям давал. А мама даже не знала, что это такое: «Помню, он мне дал сахар, я положила на окошко, потому что не знала, что с ним делать, но потом старшие братья его съели».

Документ той поры

После войны дед в колхозе работал счетоводом и кладовщиком, а потом он в сельсовете занимался агрономией и животноводством. Конечно, были голодные годы, послевоенные, тяжелые, но он старался обеспечить семью и продуктами и какими-то вещами. Валял сам валенки всю жизнь, до последнего вздоха. Он очень это любил, и бабушка ему помогала. Этими валенками обеспечивали не только Ульяновскую область, но и соседние. Это у него был такой заработок в пенсионном возрасте.

Мы, конечно, старались его расспрашивать. Он отшучивался, ему было тяжело вспоминать своих товарищей. У него есть фотография, где они вчетвером с боевыми друзьями сидят. Такое местечко вроде поляны, сзади пеньки. Больше я не видела его военных кадров в детстве. Я бы с большим удовольствием поблагодарила его сейчас за то, что жизнь нам дана, что мы можем жить, радоваться, работать, что у нас все теперь есть. Когда-то этого ничего не было, ни магазинов, ничего. Я бы, конечно, тысячу раз благодарила его за это, ну и, конечно, расспросила бы, может быть, побольше о чем-то. Мы и медали не нашли. Сестры и братья играли с ними, носили эти медальки.