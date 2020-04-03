2020-04-03T12:13:47+03:00
Общество

"Он прошёл всю войну": история ветерана Вильдана Мустафина

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана Вильдана МустафинаИстория ветерана Вильдана Мустафина
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Юлия Агафонова, внучка:

- Хотела бы рассказать о своей гордости, о гордости своей семьи - это мой дед, Мустафин Вильдан Закирович. Он прошёл всю войну. Ещё будучи подростком, он ушёл на фронт. Родился в 1927 году. Насколько я знаю, он наврал про свой возраст, для того, чтобы попасть на фронт. Врали про свой возраст о том, что ему есть 18 лет. Он прошёл 3-х месячное или 2-х месячное обучение. Ему было 14-15 лет на момент начала войны, он ушёл и служил в 358 стрелковой дивизии, был автоматчиком. Он до конца войны прошёл, получил медаль “За победу над Германией”. А после этого его отправили в город Брест, там он служил автоматчиком, но уже в воздушно-десантном полку. Там он также был помощником командира. После этого в 1951 году он демобилизовался и пришёл, создал семью.

Он умер в 1978 году от инфаркта, будучи ещё молодым. Я так думаю, что это последствия войны все-таки сказывались. Ему было 52 года. Как правило, люди, которые были на войне, не так часто и много рассказывали о тех временах. Он еще был молодым, 15-20 лет-это все равно мальчишка. Ему было сложно понять и принять войну, но он не побоялся. Рассказывал, что не боялся идти в бой, что он горд сражаться за свою Родину.

Я сама интересуюсь Великой Отечественной войной - чем больше узнаешь об этом от участников, тем больше ты сможешь передать своему поколению. Все бы у него узнала, но не застала его при жизни.

Его жена до сих пор жива, ей уже 90 лет. Но она мало что рассказывала. Жена дедушки одна растила 5 детей, после того, как дедушка умер. Ей приходилось помогать и всё со временем забывалось. Она говорила только что он иногда боялся и всегда гордился. Это все её слова.

Мы ходим каждый год в “Бессмертном полку”. От дедушки остался военный билет, все документы у нас, насколько я помню, эта фотография была сделана с военного билета.

"Он прошёл всю войну": история ветерана Вильдана Мустафина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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