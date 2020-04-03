2020-04-03T12:26:32+03:00
Общество

"Он принимал участие в Гражданской войне, в дивизии Чапаева": история ветерана Григория Чичкина

Самарцы рассказывают истории своих родных для цифрового «Бессмертного полка»
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История ветерана Григория ЧичкинаИстория ветерана Григория Чичкина
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Рассказывает Виктория Кугушева, правнучка:

- В моей семье в Великой Отечественной войне участвовал прадед Чичкин Григорий Степанович. Он родился в 1901 году. До этого он принимал участие в Гражданской войне, в дивизии Чапаева.

В 1942 году он был призван в ряды Красной армии рядовым. Прадедушка служил на Воронежском фронте, но успел принять участие только в двух боях. Затем последовало тяжелое ранение. Так, отец моей бабушки стал инвалидом с полной контузией правой стороны тела.

Когда началась война, он был в зрелом возрасте. У него была семья: жена и дети. В нашей семье не принято было общаться на эту тему, так как, к сожалению, с войны прадед вернулся инвалидом. А я заинтересовалась темой войны уже после смерти бабушки. Поэтому точно сказать, была ли у него какая-то особая мотивация идти на фронт, не могу. Сама считаю, что ее не было. Это было скорее исполнение своего гражданского долга.

Чичкин Григорий Степанович принимал участие в Гражданской войне, в дивизии Чапаева.

Чичкин Григорий Степанович принимал участие в Гражданской войне, в дивизии Чапаева.

Как я уже сказала, во втором бою прадед получил тяжелое ранение, пуля прошла через голову в висок, на вылет. После ранения он находился в военном госпитале в Ташкенте. На протяжении года от него не было никаких вестей. До сих пор неизвестно, как смогли его отыскать родственники, так как после ранения дед не мог говорить. И память вернулась к нему далеко не сразу. Путь из Ташкента в Самару он проделал в сопровождении медсестры. Первую часть пути - на поезде до Бузулука, а дальше на перекладных до совхоза «Красный октябрь». Там его уже ждали жена и дети. После ранения он не умел практически ничего, он заново учился жить. В этом ему помогала его жена, моя прабабушка. Дети и внуки всегда были рядом. Он прожил достаточно долгое время и умер в 1966 году. Но его это не сломило, на фотографиях видно, что он оставался жизнерадостным человеком. Живым прадеда я не застала, только прабабушку. Но мне было всего три года, осталось очень мало каких-то общих воспоминаний. Естественно, что о войне я в том возрасте не спрашивала.

К сожалению, никаких документов или какой-либо другой информации не сохранилось. Остались некоторые фотографии, в том числе, из госпиталя, а также фотография с Гражданской войны. Остальные - семейные. Я смогла узнать только какие-то обрывки тех событий от своего отца и его брата. В свое время для меня все это было обычным уроком по истории в школе. И только со временем я действительно заинтересовалась этой темой.

После ранения он не умел практически ничего, он заново учился жить. В этом ему помогала его жена, моя прабабушка.

После ранения он не умел практически ничего, он заново учился жить. В этом ему помогала его жена, моя прабабушка.

Толчком этому послужила акция «Бессмертный полк». Сама принимала участие в акции в прошлом году. На самом деле, это удивительные, очень необычные чувства .Одновременно и слёзы радости, и гордость. Очень интересно наблюдать в толпе за людьми, которые стоят с фотографиями своих родственников и насколько они поразительно похожи. Я помню, как рядом стоял мужчина, он был поразительно похож на своего прадеда, фотографию которого держал в руках. Ошарашены были все.

Мне кажется, что люди тогда воспринимали войну и победу в ней, как нечто само собой разумеющееся. Сейчас это праздник, но многие до сих пор не понимают, какие последствия могли быть, если бы наши деды не выиграли эту войну. Я рада, что родные братья моей прабабушки встретили День Победы в здравии. А для меня это история не про боевые заслуги. Это история жизни обычного человека. Поэтому я просто хочу сказать своему прадеду «Спасибо за то, что ты жил и оставил нам веру».

"Он принимал участие в Гражданской войне, в дивизии Чапаева": история ветерана Григория Чичкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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