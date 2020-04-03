"Одно из самых тяжёлых испытаний в его жизни - битва под Москвой": история ветерана Гиляза Шамбазова.

Рассказывает Диляра Кашапова, правнучка:

- Говорят, война коснулась каждую семью. Нас она коснулась особенно. У меня воевали все четыре прадедушки. Сегодня я хотела бы рассказать об одном из них. Гиляз Галяутдинович Шамбазов родился 20 января 1903 года, умер 18 октября 2010. Всего прожил 107 лет. Долгое время он являлся самым пожилым человеком Самарской области. Именно о его подвигах мне хочется рассказать.

Нередко в фильмах или новостных передачах можно услышать, что война разрушила судьбы молодых ребят. Именно их буквально с выпускных вечеров забирали на фронт. У моего дедушки немного другая ситуация - он ушёл на войну в возрасте 38 лет. Представляете, насколько тяжело человеку с уже устоявшейся жизнью уйти на фронт. На тот момент у него уже была семья: четверо детей и жена, гражданская специальность. И внезапно начинается война. Кормилец уходит на фронт. Хотя до Великой Отечественной он успел пройти четыре войны, включая Финскую войну. Слово «война» для него не было новым. А мотивация всегда была одна - защищать Родину, сражаться и выполнять свой долг.

Дедушка не очень любил вспоминать эти годы. Он был человеком позитивным и после войны продолжал дальше думать о мире, старался жить и воспитывать нас сильными духом. Однако иногда он рассказывал о войне. Одним из самых ярких воспоминаний стала «Дорога жизни» в блокадном Ленинграде. Он работал шофером и по ночам возил продовольствие. Представляете его впечатления: вот ты едешь, а рядом с ним, через одну, машина проваливаются машины под лёд. И в этой машине может быть твой друг, его больше нет, а ты должен ехать дальше. Это была очень опасная, рискованная работа. И в тоже время, это такое благое дело - снабжать продовольствием блокадный Ленинград.

Дед до последнего вел активный образ жизни - вплоть до последних дней.

Одно из самых тяжёлых испытаний в его жизни - битва под Москвой. Особенно ему запомнилась ситуация с капустным полем. Они с однополчанами ночью ходили искали продовольствие, чтобы накормить людей. Нашли поле капусты и принесли ее всем своим однополчанам. Для них это стало огромной радостью, а я считаю это достижением. Дедушке немного повезло. Появилась завидная должность, некий генерал искал себе личного водителя. Генералу не нравились претенденты, он отказал уже двоим. Тогда работу предложили моему деду. Он был высокий и статный. Дедушка причесался, побрился и пришёл на «кастинг». И его выбрали. Конечно, это стало для него очень большой наградой. Эта работа уже не была работой на передовой. Не нужно было бежать и рисковать своей жизнью. К сожалению, на этой должности долго не задерживались. Генералы старались почаще менять водителей. Возможно, это были какие-то политические причины.

Домой с войны дедушка не смог вернуться сразу. Их погрузили в поезд и увезли на японскую войну. В деревню он вернулся позже всех. Во время войны, в малолетстве, погибли трое из четверых его детей. После войны у них с женой появились еще дети. Двое из них живы. В том числе, моя бабушка. Помимо детей у прадедушки девять внуков и восемь правнуков, включая меня. И еще двое маленьких праправнуков.

К сожалению, в деревне, где жил мой дед, произошел пожар. Многие документы, фотографии, письма уничтожил огонь. Уцелели только несколько: военный билет и ещё пара документов. Моя бабушка родилась в 1946 году, уже после войны и, соответственно, этот период она не застала. А дедушка, действительно старался избегать тяжелой для него темы. Затем бабушка уехала, поступила в учебное заведение, вышла замуж и родила ребенка. О войне в этот период они совсем не говорили.

Награды ветерана

Я считаю правильным, что в последние годы возродилась традиция памяти. Мы открыто обсуждаем войну, вспоминаем ее события. Хотя, к сожалению вещественных доказательств у нас не осталось. Прабабушка умерла, когда мне был всего год. Я ее не помню. Единственное, что знаю точно: она дожила до 90 лет. Они с дедушкой жили в Самаре. Дед до последнего вел активный образ жизни - вплоть до последних дней. По выходным он ходил в мечеть, много читал и интересовался политикой. Всегда был в курсе последних событий. Война его не сломила, он вернулся с практически без ранений. Зрелым, закалённым мужчиной. Все отмечают, что в возрасте от 70 до 100 лет он не менялся абсолютно. Разве что в лучшую сторону, выглядел моложе и моложе.

Осталось три архивных документа и очень много поздравлений, открыток. Последние ему присылали каждый год, в том числе, из Москвы, из Кремля. Есть фотографий нашего детства. Родители старались нас фотографировать с дедушкой. Также у меня хранится его пиджак со всеми наградами и орденами, а также большое количество медалей. Я могу ошибиться в точных названиях, но у него есть орден Красной Звезды.

В семье деда было шестеро детей. Сестра и пятеро братьев. Один из них жив, ему 101 год. Он тоже прошел войну. Сейчас живёт в Димитровграде, и мы постараемся общаться, с его родственниками переписываемся. Он тоже очень активный, жизнерадостный человек. В нём нет злобы на те времена. Хотя у него ситуация отличная от того, что произошло с дедом. Его забрали как раз мальчишкой. Он рассказывал, что он не умел практически ничего. Отправили в авиационные войска и просто выдали оружие. Показали, как стрелять, и сказали «стреляй». Моя бабушка оставила нам документы на хранение. У меня есть маленький брат и она считает, что молодое поколение должно знать о своем наследии, о подвигах деда. Я сама впервые увидела эти документы и для меня это стало настоящим открытием. До недавнего времени у меня был только пиджак, потому что я часто его использовала в своих школьных выступлениях. О дедушке часто спрашивали журналисты.

С правнуками

Очень жаль, что дедушка умер. Мне было 12 или 13 лет, и, несмотря, на сознательный возраст, я не задавалась глубокими философскими вопросами. Сейчас все изменилось. В том числе, тема моей дипломной работы звучит как “Образ Великой Отечественной войны в советской журналистике”. Эта тема меня действительно волнует. Если бы был жив дед, я бы день и ночь проводила рядом с ним, не давая ему покоя. Возможно, это проявление моего журналистского любопытства. Мне бы хотелось поговорить с ним, спросить каких-то у него жизненных советов. В 12 лет не существует проблем, с возрастом все меняется, возникают вопросы. Он мог бы помочь найти ответы, опираясь на свой жизненный опыт. Он прожил долгую, достойную жизнь и вложил в нас очень многое. Но я все равно скучаю по нему.