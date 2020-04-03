2020-04-03T17:37:39+03:00
Общество

Пасха в Самаре 2020: что будет отменено, и что будет работать в период самоизоляции

Рассказываем, как будет отмечаться Пасха в Самаре в 2020 году в период самоизоляции: будут ли работать храмы, пройдет ли освящение куличей, поедут ли автобусы на кладбища
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Пасху в Самаре в 2020 году будем отмечать в семейном кругу.Пасху в Самаре в 2020 году будем отмечать в семейном кругу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пасха в Самаре 2020 приходится на 19 апреля, однако в этом году многие мероприятия в этот день будут отменены и пройдут в онлайн-режиме из-за периода самоизоляции из-за борьбы с коронавирусом.

В этом году режим самоизоляции в связи с угрозой массового заражения коронавирусом продлен до 30 апреля, поэтому церковь просит прихожан настраиваться на то, что праздничную пасхальную службу в Самаре в 2020 году им придется смотреть по телевизору – будет прямая трансляция патриаршего богослужения. Православная церковь старалась до последнего не закрывать храмы, но 29 марта Патриарх Кирилл принял решение подчиниться светской власти, и сейчас ходить в церковь прихожанам нельзя.

С покупкой традиционного пасхального лакомства в городе проблем не будет. Хлебозаводы и пекарни продолжают работать даже в период самоизоляции, и куличей на прилавках магазинов на Пасху в 2020 году хватит всем самарцам.

Правда, традиционное освящение символов Пасхи, куличей и яиц, в самарских церквях в 2020 году – под вопросом. В середине апреля, по прогнозам медиков, будет пик заболеваемости коронавирусом, и допускать скопление большого количества людей в одном месте опасно для их здоровья.

Нужно настраиваться на то, что Пасху в Самаре в 2020 году мы будем отмечать дома, в самоизоляции, а поздравлять со Светлым Христовым Воскресением родных и друзей удаленно – по телефону или скайпу.

Массовые поездки на кладбища, для которых каждый год специально выделяются автобусы, в 2020 году в Самаре на Пасху вряд ли состоятся. Кстати, православная церковь не приветствует посещение могил родных в Светлое Воскресенье, советуя отмечать этот праздник с близкими. А на кладбища можно будет съездить в другие православные праздники – Радоницу (28 апреля) или Троицкую родительскую субботу, которая в 2020 году приходится на 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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