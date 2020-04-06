"От простого красноармейца до начальника отделения": история ветерана Степана Алифонова.

Рассказывает Виктория Макарова, праправнучка:

- Во время войны моя прабабушка Трофимова Вера Степановна жила со своей семьей в Киеве. Ее папа, мой прапрадедушка, Алифонов Степан Никитич, родился 9 января 1908 года в Днепропетровской области, в селе Криничанского района.

Мой прапрадедушка, Алифонов Степан Никитич, родился 9 января 1908 года в Днепропетровской области, в селе Криничанского района.

Первую военную службу он начал в рядах кавалеристов 1 февраля 1940 года. Мой прапрадедушка поступил на должность коменданта общежития при воинской части №304. 27 июня того же года перешел в Красную армию. Во время войны его часть была складом запчастей для военной техники. Когда немцы подошли совсем близко, всю свою семью Степан Никитич отправил с военными эшелонами в Сызрань, а 20 сентября 1941 года с последним эшелоном часть моего деда была эвакуирована туда же. Всю войну Степан Никитич и его часть снабжали Советскую армию, тем самым внеся огромный вклад в победу над Германией.

Первую военную службу он начал в рядах кавалеристов 1 февраля 1940 года.

20 августа 1960 года Степан Никитич был переведен на должность начальника финансового отдела Самарского гарнизонного округа.

25 ноября 1985 года был уволен по причине инвалидности 2 группы. За всю службу мой прапрадедушка сменил много должностей — от простого красноармейца до начальника отделения. Был уволен в звании майора.

Степан Алифонов с семьей

Моего прапрадеда несколько раз награждали за время службы. Так, ему вручили медали «За победу над Германией» и «За боевые заслуги», а также орден Красной Звезды. Если бы у меня была возможность поговорить с прапрадедушкой, я бы спросила про войну.

Награды ветерана

Награды Степана Алифонова