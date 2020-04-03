Коронавирус в Самаре, последние новости на 4 апреля 2020 года: губернатор разрешил работать сотне предприятий

С 6 апреля во всей России стартует нерабочий месяц, вот только для всех регионов он будет разным. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самаре на 4 апреля 2020 года, чтобы вы смогли быть в курсе всех последних изменений и решений регионального правительства и губернатора Дмитрия Азарова. И могли принять правильные решения о том, как провести ближайшие дни.

На 4 апреля количество заболевших коронавирусом в Самаре не выросло. Сейчас в больницах находятся 10 человек. 7 человек уже переболели коронавирусом и их 2 апреля выписали по домам. Среди поправившихся - и первый заболевший коронавирусом тольяттинец, вернувшийся из поездки в Испанию.

Сейчас продолжаются исследования анализов. Их начали делать в лаборатории СПИД-центра - за несколько дней здесь провели более 300 исследований. Интересно, что сюда приходят анализы людей, которые не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися. мазки берут у людей, которые входят в группы риска: пожилых, больных хроническими заболеваниями, перенесших инсульт или инфаркт. Биоматериал берут в поликлиниках, сюда присылают уже готовый материал для проведения анализов.

Пожалуй, больше всего сегодня волнует самарцев информация о том, кто будет работать с 6 апреля по 30 апреля в Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров серьезно расширил свои решением список, утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным. Работать в течение следующего месяца будут очень многие организации, их список есть ан сайте министерства экономического развития. Также разрешено работать адвокатам, страховщикам, связистам. Более подробно КП-Самара рассказывает об этом списке в материале на сайте.

Пока что неизвестно каким будет с 6 апреля режим самоизоляции в Самаре и регионе. Но если все останется по-прежнему, то самарцам не рекомендуют выходить из дома для развлечений и прогулок. Зато передвигаться можно при поездке на работу или походе в клинику или больницу.

Многие медицинские организации предлагают пациентам дистанционные программы. Например, в Клиниках Доктора Кравченко с 1 апреля удаленно консультирует пациентов педиатр, в ближайшее время к консультациям по телефону будут подключены врачи-терапевты. «Горячая линия» работает с 10:00 до 18:00 каждый день.

А что у школьников?

В министерстве образования региона рассказали как будут учиться ребята с 6 апреля: каникулы заканчиваются в понедельник. Уроки будут проходить дистанционно, ни учителя, ни дети в само учебное заведение ходить не будут.

Самарские спортсмены, музыканты и другие известные люди убеждают горожан, что для их же безопасности нужно сидеть дома. Учреждения культуры предлагают интересные программы и развлечения. В областной библиотеке 7 апреля предлагают в 15.00 послушать сказки.

Егор Голенков #Оставайтесьдома.

- Каждый вторник и пятницу актеры театра «СамАрт» будут читать для маленьких и взрослых зрителей книги из фондов нашей библиотеки. Новые моноспектакли можно будет услышать на нашем сайте http://libsmr.ru/onlineaction и в группах СОУНБ в соцсетях., - рассказали в библиотеке.

В Самаре к сотрудничеству приглашают волонтеров. Записаться в их число может любой горожанин. Цель - помогать тем, кто находится в режиме самоизоляции.

Самарским пенсионерам рассказали, как они получат причитающиеся выплаты. Кстати, пенсии будут такими, как положено, все суммы перечислит Пенсионный фонд России.

Министр ЖКХ рассказал, что с должников не будут брать пени в период самоизоляции. Но горожан просят не затягивать с перечислениями по квитанциям, иначе это может плохо закончиться и жители Самары лишатся привычных благ.

А вот дачникам в эти выходные рекомендуют остаться в городе и не выезжать на свои участки. Варчи считают, что это не слишком хорошо скажется на их здоровье. А если что-то случится, то медицинская помочь просто не успеет прибыть.

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