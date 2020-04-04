Коронавирус в Тольятти, последние новости на 4 апреля 2020 года: тольяттинские предприятия продолжат работу

Именно в автограде появился первый заболевший коронавирусом в Самарской области. Но с тех пор ситуация стала лучше. Делимся и рассказываем последние новости про коронавирус в Тольятти. Что нужно знать всем, кто решает, как жить в новых условиях полной самоизоляции и ограничений?

На утро 4 апреля в Тольятти пять человек находятся в больницах с коронавирусом. Два из них - сотрудники АвтоВАЗа. На карантине сейчас находятся 16 человек - сотрудники предприятия. Двое уже смогли покинуть боксы изоляции, так как их анализы оказались отрицательными.

Из больницы 2 апреля были выписаны пять человек. Среди них - первый заболевший коронавирусом в Самарской области. Тольяттинец рассказал, что лечили его хорошо, врачи относились с пониманием. А теперь главное желание - нормально принять душ.

Крупнейшие тольяттинские предприятия с 6 апреля начинают работать. Трудиться будут сотрудники АВАТОВАЗа, КуйбышевАзота, Тольяттиазота. Полный список опубликован на сайте минэкономразвития. Также смогут работать адвокаты, нотариусы, те, кто может трудиться удаленно, авторемонтные предприятия.

На АВТОВАЗе рассказали, что в нерабочие дни на прошлой неделе были продезинфицированы все помещения предприятия, оборудование, инструменты и все остальное. Сотрудникам обещают все возможности для соблюдения социальной дистанции.

В Тольятти управляющие компании проводят дезинфекцию подъездов практически ежедневно. Также обрабатываются площадки перед подъездами

В общественном транспорте Тольятти разработаны особые правила работы. Во-первых, в троллейбусы и автобусы пускают только строго определенное количество людей, лишние сидения ограждают сигнальной лентой.

Пенсии тольяттинцы смогут получать через почты и Сбербанк по определенному графику. Все выплаты произведут в срок и в полном объеме.

Тольяттиазот отправил 3 млн рублей на покупку средств индивидуальной защиты дял медиков города. Эти деньги пойдут на оснащение больницы №4, которую переоборудуют для лечения внебольничных пневмоний. В компании также рассказали, что защищают своих работников: на входе действует особенный фильтр, всем сотрудникам измеряют температуру. А в местах общего пользования расставлены антисептики.

В Тольятти проверяют работу кафе и ресторанов. Напомним, что они с 31 марта должны были перейти только на выдачу заказов и доставку. Так, сотрудники Роспотребнадзора закрыли 58 учреждений, ограничили разлив пива в восьми кафе, все эти заведения обязательно будут контролировать и дальше.

Мы следим за добавлением информации о коронавирусе в Тольятти на 4 апреля 2020. Следите за обновлениями.